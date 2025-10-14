La turca Kentkart puja por el sistema de pago de transporte público de Madrid: “El modelo de tarjeta cerrada llega a su fin”

Kentkart planea establecer una presencia estratégica en España y ya está en conversaciones con entidades locales para expandir su tecnología.

En 2027 Madrid implantará un nuevo sistema de pago del transporte público, denominado Account-Based Ticketing (ABT, en sus siglas en inglés). Se trata de un modelo revolucionario que pondrá fin a la actual tarjeta física y para el que la empresa turca Kentkart pujará junto a otras grandes tecnológicas.

“El sistema actual de Madrid, basado en un modelo de tarjeta de circuito cerrado, ha llegado al final de su ciclo de vida, ya que carece de flexibilidad en la gestión de tarifas”, detalla a EL ESPAÑOL-Invertia el CEO de Kentkart, Çinar Basmaci.

Por ello, el Consorcio de Transportes de Madrid ha licitado este nuevo sistema de pago del transporte público. Se trata de un contrato de 40 millones de euros para una duración de diez años.

Desde Kentkart ven esta licitación como “una de las más ambiciosas en Europa”, que establece “un estándar para el futuro de los pagos digitales en el transporte público”.

La implantación del ABT supone un importante avance tecnológico para millones de viajeros, que ya no tendrán que recargar sus tarjetas ni comprar títulos sencillos.

Tal y como explicó la Comunidad de Madrid, el sistema facilitará que no se cobre en el momento en que el ciudadano atraviesa el torno, sino al final del día, calculando la tarifa más barata posible según los viajes realizados y la frecuencia, lo que ofrece mayor comodidad y flexibilidad.

Asimismo, permitirá a los madrileños acceder a datos de su trayecto, recibir notificaciones y gestionar los medios de pago asociados a la cuenta.

Una persona valida su abono en los tornos de entrada del metro de Ciudad Lineal, Madrid. Ricardo Rubio. Europa Press

Algo en lo que trabaja la turca desde hace años. “Nuestro sistema separa la lógica tarifaria del soporte físico, lo que permite ajustes de tarifas en tiempo real, la creación de nuevos productos de un día para otro y una integración fluida de políticas específicas para estudiantes, personas mayores y otros colectivos sociales”, afirma el CEO de la compañía turca.

No obstante, el sistema actual supone un reto para el directivo, ya que hay que “modernizar una infraestructura amplia y compleja sin interrumpir las operaciones diarias”.

Por eso, la empresa turca propone un enfoque de migración híbrida que permite que los sistemas nuevos y antiguos operen en paralelo, asegurando continuidad operativa y una transición gradual para minimizar riesgos.

Asimismo, se ofrecen a colaborar con otras entidades locales porque reconocen que “el ecosistema de transporte público de Madrid involucra múltiples operadores, medios de transporte (tren, metro y autobús) y distintos niveles de gobernanza”.

CEO de Kentkart, Çinar Basmaci.

En la región de Kocaeli (Turquía), por ejemplo, Kentkart garantiza una interoperabilidad fluida y una coordinación en tiempo real entre más de 50 operadores distintos.

Aquí se incluyen servicios de autobús, tranvía, ferry y bicicletas compartidas. Todo bajo una plataforma unificada de gestión tarifaria y de datos.

Barreras de entrada

La Comunidad de Madrid ha puesto unos requisitos y barreras de entrada elevados al concurso. Busca una empresa que avale el uso de esta tecnología.

Y ahí la turca cree estar por encima de rivales como Indra, Cubic, Revenga y otros. Desde 2018 desarrollan este sistema de pagos.

“Hemos implantado sistemas ABT y pagos open-loop en diversos países, con resultados excepcionales en términos de adopción masiva, fiabilidad operativa y beneficios sociales”, asegura.

Filipinas, Turquía, Qatar… Son algunos de los países que enumera. El último ejemplo, además, contó con el Mundial de Fútbol de Qatar como principal escaparate de su sistema.

Entrada en España

Si la compañía turca, presente en 19 países, se hace con este goloso concurso supondría su entrada formal en España a través del sistema ABT.

“Lo vemos como el comienzo de una presencia estratégica y duradera, no como un evento aislado”, señala el CEO.

Para Kentkart España ya es un mercado prioritario en Europa. De hecho, Çinar Basmaci afirma estar “en conversaciones avanzadas con varias entidades regionales y municipales”, explorando proyectos piloto para implementar pagos open-loop y ABT en redes metropolitanas más allá de Madrid.

Paralelamente, “estamos negociando alianzas estratégicas con empresas tecnológicas españolas vinculadas a la movilidad, servicios financieros y fintech, así como con universidades y centros de I+D+i”, añade.