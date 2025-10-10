Renfe no planea reactivar su tren nocturno pese a que la Ley de Movilidad Sostenible estudiará su viabilidad

El alto costo del personal y los cruces de fronteras hacen que los trenes nocturnos no sean rentables sin subvenciones estatales.

Entre 2013 y 2021, Renfe perdió 265 millones de euros en trenes nocturnos, principalmente por la baja demanda.

La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en el Congreso, estudiará la viabilidad de los trenes nocturnos para impulsar el transporte ferroviario.

Renfe no tiene planes de reactivar el servicio de trenes nocturnos, suspendido desde 2020, debido a su falta de viabilidad económica.

La Ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Congreso esta semana quiere impulsar el transporte por ferrocarril. En concreto, plantea la posibilidad de recuperar la circulación de trenes nocturnos suspendida desde 2020, algo que choca de lleno con los planes de Renfe.

El operador público no contempla reactivar este servicio que se suspendió en plena pandemia y no se ha vuelto a restablecer pese a las promesas del Gobierno y las presiones de Sumar.

Según ha podido saber este periódico, no hay intención de recuperar el servicio de tren-hotel que operaba Renfe por falta de viabilidad económica.

La viabilidad siempre ha sido el gran lastre de este proyecto. Entre 2013 y 2021, Renfe perdió 265 millones de euros en la explotación de los trenes nocturnos domésticos.

Es decir, cerca de 30 millones al año. La baja demanda fue su principal problema para llenar estos trenes hoteles.

Es por ello por lo que el documento de la Ley de Movilidad Sostenible -que ahora debe pasar por el Senado- especifica que se llevará a cabo un estudio que recoja la viabilidad y posibilidad de implantación de servicios ferroviarios de conexión con los países europeos del entorno.

“En este estudio se prestará especial atención a los servicios con horarios nocturnos con objeto de impulsar aquellos que sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos”, reza.

Actualmente, viajar en tren por la noche no es un negocio rentable. ¿Por qué? Porque es un servicio muy costoso, según fuentes del sector.

El coste del personal es mayor porque, por ejemplo, se requiere más personal de servicio y más trabajadores a bordo debido al cruce de fronteras. Y los cruces de frontera requieren cambios de locomotoras y de tripulación.

Además, los trayectos largos generan costes de acceso a infraestructuras en varios países y un consumo energético elevado.

Y, por último, un asiento de tren nocturno sólo se puede vender una vez al día. No hay tanta rotación como en los trenes diurnos que pueden venderse hasta cuatro veces en el mismo día.

Ocaso del tren hotel

Con su tren nocturno, Renfe ofrecía una habitación de hotel rodante con las comodidades de un hotel (cafetería, restaurante, diferentes clases de butacas, coches-cama...) y con todas las ventajas de un tren. Una manera de aprovechar la noche para viajar y, ya de paso, contaminar menos.

En 2011, existían en España 12 relaciones de trenes nocturnos, domésticos e internacionales. A partir de ese momento, este tipo de servicios fue cayendo en decadencia.

En 2013, suprimió la línea nocturna que unía Madrid y Barcelona con París y la Ciudad Condal también se quedó sin viajes a Zúrich y Milán.

En esos años, se produjo una gran reforma de conexiones para sanear las cuentas de la empresa ferroviaria. Esta se llevó por delante dos tercios de la oferta de trenes cama disponibles en ese momento.

Galería tren hotel interio 2

Antes de que llegara la Covid, sólo se prestaban dos conexiones en España y una internacional.

En concreto, los trenes hotel que aún circulaban lo hacían para conectar Madrid con A Coruña, Pontevedra y Ferrol, y Barcelona con A Coruña y Vigo.

La única conexión internacional que realizaban estos trenes era la de Madrid-Lisboa. Era el famoso tren Lusitania.

Tras el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020, Renfe suspendió la circulación de los trenes nocturnos. Nunca se recuperaron a pesar de estar en algunos programas políticos.

Francia

El caso de España no es único. La falta de viabilidad económica es lo que ha hecho que SNCF Voyageurs y sus socios europeos (ÖBB, DB y SNCB) hayan acordado suspender el tren nocturno París–Viena/Berlín a partir del 14 de diciembre de 2025.

¿La razón? SNCF Voyageurs ha sido informado por el Ministerio de Transportes francés de que en 2026 se pondrá fin a la subvención estatal para la explotación en Francia de este servicio.

El tren nocturno París–Viena/Berlín registra una tasa media de ocupación del 70% en 2024, según datos del operador francés.

Sin embargo, esta oferta no es viable económicamente sin subvención estatal, ya que el modelo económico de los trenes nocturnos siempre depende de un apoyo público para garantizar su equilibrio.