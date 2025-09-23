Las dos caras de la apertura del tren: Ouigo e Iryo 'roban' a Renfe un 28% de cuota en España y la SNCF acapara el 99% en Francia

La llegada de la liberalización del tren ha supuesto muchos cambios en el modelo ferroviario de muchos países de Europa. Uno de ellos es que en España Renfe ha dejado de operar en solitario y, por tanto, ha pasado de acaparar el mercado a ceder cuota en favor de otros operadores privados.

En concreto, en nuestro país la cuota de mercado de Renfe ha descendido de forma notable hasta el 72%, según el segundo informe sobre el balance de la liberalización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La entrada de Ouigo y de Iryo a competir en el mercado español le han arrebatado al operador histórico un 28% de cuota. Y eso que Renfe juega con dos marcas: AVE y Avlo.

La liberalización del tren en España siempre se ha considerado un éxito gracias a un modelo que ha permitido la entrada de hasta dos competidores, algo que no se repite en todos los países del Viejo Continente.

Por ello, en su informe Competencia afea lo que ocurre en Francia, donde el operador público SNCF mantiene una cuota superior al 99%. Es decir, apenas deja un 1% a los competidores.

En el país galo también operan otros operadores: Trenitalia y la propia Renfe. El operador italiano gestiona 11 de los 160 trenes diarios entre París y Lyon y 6 de los 36 servicios diarios entre París y Marsella.

Por su parte, los trenes de Renfe circulan en la línea Barcelona-Lyon y en el trayecto Madrid-Marsella desde julio de 2023.

Sin embargo, Renfe sigue sin conseguir entrar en el corredor de París y no se sabe cuándo lo conseguirá.

Desde hace años el Gobierno español viene quejándose de las “trabas” que Francia pone a la entrada de Renfe en su mercado ferroviario.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado en varias ocasiones las facilidades que Ouigo (la marca con la que SNCF opera en nuestro país) ha tenido al entrar en nuestro mercado.

En lo único en lo que sí están igualados ambos países es en que tanto España como Francia apuraron hasta la fecha límite (14 de diciembre de 2020) para liberalizar los servicios comerciales de tren.

Muchos otros lo hicieron antes y con resultados parecidos a los de España. En Italia, Austria, República Checa y Suecia, los nuevos operadores han logrado cuotas significativas. Por ejemplo, Italo tiene el 36% del mercado italiano en viajeros.km.

Por el contrario, la CNMC también afea que en Alemania, pese a haberse liberalizado los servicios en 1994, los competidores de Deutsche Bahn -la empresa pública- apenas alcanzan el 5% de cuota.

Liberalización de Cercanías

Caso distinto es el de la apertura de los servicios sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP), donde la CNMC siempre ha colocado a Francia y Alemania como el ejemplo a seguir.

En Alemania las empresas alternativas operaron el 36% del mercado en 2023, mientras que en Francia, hasta mediados de 2025 se licitaron y adjudicaron 10 lotes de servicios regionales.

Tren de Ouigo en una imagen de archivo.

De ellos, tres comenzaron su operación en diciembre de 2024 y los demás lo harán entre 2025 y 2027. Además, se prevé licitar otros 40 lotes antes de 2033, al vencimiento de contratos con SNCF Voyageurs.

En España, la cosa va más lenta. Todos los servicios sujetos a OSP los presta Renfe. La mayoría se rigen por el contrato de servicio público firmado el 18 de diciembre de 2018, vigente hasta 2027 y prorrogable por cinco años.

Inicialmente, estaba previsto que algunos servicios (como mínimo que supusieran el 3% del valor del contrato) empezaran a liberalizarse el 1 de enero de 2026, pero se ha pospuesto hasta el 1 de enero de 2028.

En definitiva, en su informe la CNMC llama la atención en el siguiente dato: los operadores históricos aún concentran el 87% del mercado en servicios comerciales y el 68% del mercado de servicios sujetos a OSP en la UE.