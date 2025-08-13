ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo con sus acreedores para la reorganización de su deuda

ESP Solutions Group ha alcanzado un principio de acuerdo con sus principales acreedores para la reorganización de su deuda y la optimización de su estructura de capital. Una operación que permitirá a la empresa de transporte terrestre seguir impulsando su crecimiento y fortaleciendo su posición.

En comunicado, ESP Solutions detalla que este acuerdo implica una "entrada sustancial" de nuevo capital, un traslado de deuda del corto plazo al largo plazo y una reducción de la carga de intereses. Todo ello, asegura la "viabilidad a largo plazo" de la compañía y mejora su calidad crediticia.

"El principio de acuerdo es un paso importante para ESP Solutions Group, que sigue en una senda de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su posición en el mercado", subraya la empresa con base en Murcia.

Esta operación ha estado coordinada con entidades bancarias de primer nivel y ha sido liderada con éxito por Marcos Rodríguez, director financiero de ESP Solutions Group.

Los bancos acreedores del grupo han designado a KPMG como asesor en este proceso, mientras que ESP Solutions Group ha contado con el asesoramiento experto en reestructuración financiera de Houlihan Lokey.

Un paso decisivo

David Moreno, consejero delegado de ESP Solutions Group, ha calificado esta noticia como "muy positiva", ya que supone "un paso decisivo" para seguir construyendo una compañía ágil, competitiva y preparada para los retos del futuro.

"Quiero agradecer sinceramente a los bancos la confianza en nuestro modelo de negocio y, especialmente, a todo el equipo de ESP Solutions Group por su implicación, profesionalidad y compromiso", ha resaltado Moreno.

De hecho, ha recalcado que, sin su "esfuerzo constante", no sería posible alcanzar hitos como este que refuerzan su posición "como operador logístico de primer nivel en Europa".

La deuda se había generado bajo la dirección anterior de la compañía. La entrada en el capital del fondo español Avior Capital y del británico Blantyre Capital, hace casi tres años, supuso una completa regeneración profesional y una renovación absoluta del equipo directivo.

Esto se materializó en "un impulso decisivo" para acelerar la estrategia de crecimiento inorgánico del holding, fortaleciendo su posición en el mercado europeo mediante la integración de compañías clave.

En la actualidad, el grupo está compuesto por cinco compañías de transporte y logística con sedes en España, Alemania, Rumanía y Marruecos. Sus camiones suman más de 18 millones de kilómetros mensuales, lo que supone 450 vueltas al mundo al mes.

ESP Solutions ha pasado de ser una agencia a convertirse en una compañía verticalmente integrada con cerca de 2.000 profesionales y una flota más de 1.500 vehículos, datos del mes de agosto de 2025.