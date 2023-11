Cabify no se opone a que Madrid limite el precio de los desplazamientos en VTC en eventos importantes

Cabify no se opone a que el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid regule el precio máximo de los desplazamientos de las VTC en grandes eventos. Juan de Antonio, fundador y máximo responsable de la compañía, afirma que es necesario que los ciudadanos tengan una alternativa de transporte segura y de calidad pero con un precio razonable “con el que salgan las cuentas”.

La empresa madrileña de movilidad, defiende De Antonio, “ha ido siempre por ese camino y, cuando se nos ha dicho que esto era un problema, hemos dado un salto adelante y nos hemos autorregulado”: Cabify asumió un compromiso con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace más de un año por el que se comprometió a que los trayectos en Madrid no tuvieran nunca un incremento sobre el precio base de más de 10 euros. Por ello, De Antonio aplaude esta iniciativa del Gobierno regional madrileño por la que se extenderán limitaciones a toda la industria.

A preguntas sobre la hipotética salida a Bolsa de la compañía, De Antonio responde: “Se habla mucho y parece que todo el mundo nos empuja a ello pero no es el mensaje que queremos enviar. Lo que decimos es que la salida a bolsa es una opción, no una obligación; sería un medio, no un fin en sí mismo; porque no necesitamos como compañía acceder a más financiación para sostenernos financieramente”. El directivo apunta también que se barajan otras opciones para que la compañía obtenga liquidez, como cambiar de inversores.

Asimismo, De Antonio puntualiza que la empresa decide informar de forma exhaustiva sobre sus resultados por generar más información para sus accionistas. “Publicar los resultados de esa forma nos obliga a un nivel de autoexigencia alto”. Defiende también que la información que se publica sobre el porcentaje de acciones que Rakuten tiene de la empresa “nada tiene que ver con la realidad”.

La empresa no quiere dar pistas de por dónde pueden ir los resultados de 2023 pero sí anticipa que existe una tendencia muy clara a acercarse a los datos de 2019, cuyo último trimestre fue muy positivo.

