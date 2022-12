Los abonos gratuitos de Renfe se podrán solicitar a partir de este jueves 29 de diciembre: estas son las condiciones

El tercer paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno trae la prórroga de la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional. Estos abonos gratuitos ya tienen fecha para poder adquirirse online o en las máquinas de las estaciones de tren: será a partir de este jueves 29 de diciembre a las 00.00 horas.

En este caso, algunas condiciones cambian. Renfe creará títulos multiviaje específicos por cada núcleo de Cercanías y para cada origen-destino de los servicios de media distancia convencional con una vigencia de cuatro meses que corresponde con cada cuatrimestre natural del año. Se generará una nueva tarjeta y, por tanto, no se recargará la anterior.

Así, se pondrá a disposición de los usuarios un abono con validez hasta 30 de abril, otro con vigencia hasta el 31 de agosto y un tercero válido hasta el 31 de diciembre. Con excepción de los abonos del primer cuatrimestre, los otros dos se podrán solicitar dos meses antes de su entrada en vigor (1 de mayo y 1 de septiembre, respectivamente).

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos serán similares a las de los títulos actuales. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, en el caso de que adquiera un título de Cercanías o Rodalies; y de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional.

Para agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas innecesarias, la adquisición de los abonos es posible a través de la app de Cercanías Renfe o, en el caso de los abonos de Media Distancia y Avant, a través de la web, previo registro.

Las fianzas se devolverán al final de cada cuatrimestre, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado al menos 16 viajes en el periodo de vigencia de los abonos.

De hecho, a partir del 1 de enero los 2,5 millones de usuarios que usaron los abonos gratuitos de Renfe entre septiembre y diciembre recibirán la devolución de su fianza.

Media distancia

En el caso de la Media Distancia, los abonos de cada trayecto origen/destino serán válidos para realizar hasta cuatro viajes al día en ambos sentidos en cada cuatrimestre, y no se podrá formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Asimismo, Renfe ya avisó de que incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren y no se expedirá ningún otro título de media distancia asociado a ese DNI, NIE o pasaporte, en 30 días tras la retirada.

Estos abonos de Media Distancia podrán ser utilizados en los servicios Avant entre Madrid y Salamanca y entre A Coruña y Ourense, que se prestan sobre la red de ancho convencional, y en la nueva relación Murcia-Alicante, que se presta a través de la red de Atlas Prestaciones, recién inaugurada.

En cuanto al transporte público en las comunidades autónomas (metro y líneas de autobús urbanas), el presidente, Pedro Sánchez, desveló que las ayudas del 30% se darán en aquellos territorios donde los gobiernos locales suban hasta el 50%, tal y como adelantó este medio.

Por ello, su puesta en marcha dependerá de las regiones que opten por añadir el descuento y, por tanto, serán estas las que anuncien las condiciones para su renovación.

De hecho, Madrid ya ha anunciado que complementará con un 30% de bonificación adicional. Eso significa que los abonos de Madrid tendrán una subvención del 60%.

Abonos Avant

En cuanto al descuento del 50% para usuarios recurrentes del resto de los servicios ferroviarios Avant se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, con condiciones de uso específicas.

En este sentido, aunque los diferentes tipos de abono disponen de un plazo distinto de utilización y validez, los títulos adquiridos el año que viene no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2024.

Por su parte, ante la ampliación de los descuentos, el Ministerio ha decidido eliminar la restricción de limitación de uso establecida hasta el 31 de enero de 2023 a los abonos vendidos en el año 2022, aplicándole la limitación general establecida.

