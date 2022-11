Juan Roig (Mercadona) carga contra el retraso del Corredor Mediterráneo: "Es una ofensa para la España circular"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, cargó este jueves en Barcelona contra el retraso en las obras del Corredor Mediterráneo, la infraestructura ferroviaria que pretende conectar el este de España desde Algeciras a la frontera francesa mediante doble plataforma de ancho internacional. "Es una ofensa para todos los que vivimos en la España circular", lamentó el empresario

Roig se pronunció en estos términos en declaraciones ante los medios de comunicación antes del gran evento convocado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para reivindicar la consecución de la infraestructura. "Tenemos que hacer la España circular", insistió, con el objetivo de "completar" la ya existente "España radial".

"Yo quiero mucho a Madrid, pero quiero mucho más a España", subrayó el empresario. "No tener un Corredor Mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos aquí", agregó.

Según lamentó, "da igual el partido que esté en el gobierno", porque la infraestructura "no se consigue". "Vamos muy lentos, esto va a parecer la obra de El Escorial. Estamos tardando muchísimo", espetó.

El presidente de Mercadona, sin embargo, aseguró que AVE no cejará en su empeño hasta lograrlo. "Hasta que no lo consigamos, no vamos a parar", advirtió.

"Es una ofensa no tener una conexión que nos una a todas las ciudades, que somos muy importantes en el Corredor Mediterráneo. Somos una parte muy importante de España", destacó.

