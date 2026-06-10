MasOrange extiende su red de conexión 5G a más de 5.200 municipios en España

MasOrange ha sido el primer operador en desplegar 5G Advanced en España, disponible ya en 42 ciudades, reafirmando su apuesta por el liderazgo tecnológico nacional.

Casi 4.500 municipios de menos de 10.000 habitantes ya disfrutan de conectividad 5G gracias al impulso de programas institucionales como 'Unico 5G Redes Activas'.

En el último año y medio, la compañía ha llevado el 5G a más de 1.500 nuevas localidades y ha mejorado la cobertura en más de 3.600 municipios.

MasOrange ha extendido su red 5G a más de 5.200 municipios españoles, cubriendo el 93,4% de la población.

MasOrange ha impulsado el 5G en más de 5.200 municipios españoles y ha continuado avanzando en sus planes para llevar la mejor conectividad móvil a todos los territorios, según ha informado este miércoles.

La compañía busca reforzar el liderazgo tecnológico del país y ofrecer a sus clientes infraestructuras modernas que impulsen su satisfacción.

Cabe recordar que la 'teleco' ha acelerado en los últimos meses la extensión y mejora de su red 5G, alcanzando ya 5.247 municipios con acceso a la máxima velocidad móvil y a todas las capacidades de esta tecnología, lo que supone una cobertura del 93,4% de la población.

Solo en el último año y medio, la compañía ha llevado el 5G a más de 1.500 nuevas localidades, impulsando así la expansión de su red y el acceso a servicios móviles avanzados en todo el territorio.

En este contexto, la compañía ha asegurado que continuará impulsando el despliegue de la quinta generación móvil con el objetivo de alcanzar un 94% de cobertura a cierre de año.

Cabe señalar, además, que, en línea con su propósito de tener siempre los clientes más satisfechos, en el último año y medio MasOrange ha realizado también ampliaciones de capacidad y/o cobertura en más de 3.600 municipios para seguir mejorando la experiencia de sus usuarios.

Por otra parte, la compañía cuenta con la mayor cantidad de espectro en la banda de 3,5 GHz de los operadores en España, un activo clave para ofrecer más capacidad, mejores prestaciones y una experiencia diferencial a sus clientes.

Respaldo institucional

MasOrange ha explicado que quiere jugar un "importante papel dinamizador" con el fin de que las ventajas de la conectividad 5G sean accesibles para todos los ciudadanos, tanto si residen o trabajan en áreas urbanas como si lo hacen en el entorno rural.

Por ello, ha intensificado de forma "decidida" su despliegue en las poblaciones de menor tamaño, logrando que casi 4.500 localidades de menos de 10.000 habitantes ya tengan acceso a la calidad y a los beneficios de esta avanzada tecnología.

En este ámbito, resulta especialmente relevante destacar el respaldo institucional recibido por el sector para el despliegue de redes, materializado en programas como 'Unico 5G Redes Activas', destinado a acelerar la extensión del 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Este programa está financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Fondo de Recuperación de la Unión Europea-Next Generation EU, y se encuentra dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los progresos logrados a través de esta iniciativa ponen de manifiesto, según la 'teleco', que la colaboración público-privada es clave para acelerar el despliegue de infraestructuras estratégicas y garantizar que la conectividad de nueva generación llegue de forma equitativa a todos los territorios.

MasOrange ha sido el primer operador en España en desplegar la tecnología 5G Advanced, la evolución más avanzada de la conectividad móvil y antesala del futuro 6G, que ya está disponible en 42 ciudades tras la reciente incorporación de Vitoria-Gasteiz y San Sebastián a las 40 localidades en las que ya estaba activa.

Tal y como ha resaltado el director general de Tecnología (CTO) de MasOrange, Miguel Santos, con el avance del 5G y de tecnologías como 5G Advanced, MasOrange reafirma su compromiso con el liderazgo tecnológico de España y con una conectividad de máxima calidad para todos los ciudadanos. "Seguiremos impulsando nuestra red como motor de digitalización, competitividad y cohesión territorial", ha concluido.