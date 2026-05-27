La UE limita a Musk y Amazon en el internet por satélite: reservará dos tercios del espectro a empresas europeas

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la reunión del colegio de comisarios este miércoles en Bruselas

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea propone reservar dos tercios del espectro de internet por satélite en la banda de 2 GHz a operadores europeos tras 2027. El objetivo es reducir la dependencia de empresas estadounidenses como Starlink y Amazon, y fortalecer la soberanía tecnológica y la seguridad europea. Un tercio del espectro se destinará a usos gubernamentales y solo podrá ser operado por compañías europeas; los otros dos tercios se repartirán entre nuevos operadores europeos y empresas internacionales. Bruselas prevé prorrogar por dos años las licencias actuales de EchoStar y Viasat, pero sin posibilidad de transferirlas a otras compañías durante ese periodo.

La Comisión de Ursula von der Leyen quiere reducir la dependencia europea de Starlink, Amazon y otras grandes tecnológicas estadounidenses en el internet por satélite, y abrir espacio a operadores europeos en un sector que Bruselas considera estratégico para la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa.

Con ese objetivo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este miércoles un nuevo reparto de la codiciada banda de frecuencias de 2 GHz -clave para el internet por satélite directamente al móvil- de cara al periodo posterior a 2027, cuando expiren las actuales licencias. Bruselas quiere reservar dos tercios del espectro a operadores europeos y dejar solo el tercio restante abierto a gigantes estadounidenses.

"Queremos impulsar la competitividad de Europa. Queremos reforzar la seguridad de Europa. Queremos aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas. Y todo ello teniendo en cuenta el cambiante contexto geopolítico actual", se ha justificado la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

En concreto, Bruselas plantea centralizar a escala europea la adjudicación de la banda satelital de 2 GHz, que se dividiría en tres bloques. El primer tercio se dedicaría a usos gubernamentales -como comunicaciones críticas, seguridad y servicios militares- y solo podrá ser operado por una compañía europea. Además, el adjudicatario deberá garantizar su integración futura con la red de satélites IRIS, la alternativa europea a Starlink.

Los otros dos tercios se destinarían a usos comerciales, como servicios de internet por satélite directamente al móvil en zonas sin cobertura terrestre. Esta banda también permitirá desarrollar aplicaciones del internet de las cosas, desde dispositivos de monitorización energética hasta rastreadores personales o sistemas de emergencia.

Bruselas plantea dividir este espectro comercial en dos partes iguales: una quedaría reservada a nuevos operadores europeos para impulsar la entrada de compañías comunitarias y diversificar el mercado. El resto estaría abierto tanto a operadores de la UE como a los de países extracomunitarios.

Virkkunen asegura que no teme represalias de Donald Trump por las restricciones impuestas a las tecnológicas estadounidenses. “Queremos reforzar las capacidades europeas en este sector, pero al mismo tiempo seguimos siendo abiertos: dos bloques se reservan para operadores europeos y un tercero queda accesible también para compañías no europeas. Nuestra propuesta es transparente y justa”, ha defendido.

La vicepresidenta de la Comisión también ha subrayado que la propia administración Trump adjudicó este mismo espectro exclusivamente a empresas estadounidenses, dejando fuera a una compañía europea que aspiraba a entrar en el mercado.

En 2009, tras un procedimiento llevado a cabo a escala de la UE, la Comisión seleccionó a dos operadores, Inmarsat (actualmente Viasat) y Solaris (actualmente Echostar), para prestar servicios móviles por satélite en toda la Unión.

Starlink se hizo con EchoStar el pasado otoño, pero, a efectos regulatorios, sigue siendo esta última quien opera en el espectro europeo. En este contexto, Bruselas propone prorrogar durante dos años las licencias de EchoStar y Viasat antes de la reorganización del mercado, pero deja claro que esas autorizaciones no podrán transferirse a otras compañías durante ese periodo.

La propuesta de la Comisión todavía tiene que ser discutida y aprobada tanto por la Eurocámara como por los Gobiernos de la UE.