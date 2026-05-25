La plataforma alemana propietaria de Glovo se dispara un 12% en bolsa tras confirmar una oferta de compra de Uber

Uber se ha convertido en el mayor accionista de Delivery Hero, con un 19,5% del capital y opciones para aumentar su participación.

El consejo de Uber analiza mejorar la oferta, mientras que algunos accionistas de Delivery Hero esperan un precio superior a 40 euros por acción.

Las acciones de Delivery Hero, dueña de Glovo, subieron más de un 12% tras confirmar el interés de Uber en una posible adquisición.

La cotización de las acciones de Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, llegaban a subir este lunes hasta más de un 12% tras la apertura de la Bolsa de Fráncfort, después de confirmar este fin de semana que Uber Technologies había indicado su interés en realizar una oferta de adquisición.

En concreto, los títulos de Delivery Hero llegaban a subir este lunes hasta un 12,35% para tocar los 37,74 euros. En lo que va de año, la plataforma se ha revalorizado más de un 60%.

En un comunicado publicado el sábado, el dueño de Glovo informó de que Uber Technologies se puso en contacto con la empresa con una propuesta indicativa de 33 euros por acción "en relación con una posible oferta pública de adquisición dirigida a todos los accionistas de la compañía", que valoraría a la plataforma en unos 10.000 millones de euros.

En este sentido, dado que el precio de la propuesta desvelada se situaba ligeramente por debajo de los 33,59 euros del marcado al cierre de la sesión del viernes por las acciones de Delivery Hero, la compañía alemana se limitó a indicar que "sigue centrada en la ejecución de su proceso de revisión estratégica".

No obstante, el diario Financial Times informaba de que el consejo de administración de Uber se habría reunido para analizar la posibilidad de aumentar su oferta por Delivery Hero, que también habría atraído el interés de DoorDash, según fuentes cercanas al asunto.

Primer accionista

Según apunta el periódico británico, varios accionistas de Delivery Hero indicaron su expectativa de lograr un precio superior a 40 euros por acción para la totalidad de la compañía, lo que supondría una prima del 19% sobre el precio de cierre del viernes, valorando la empresa en torno a los 13.000 millones de euros.

Hace una semana, Delivery Hero confirmó que Uber había ampliado su participación en la compañía hasta el 19,5% del capital social emitido, además de contar con la posibilidad de hacerse con un 5,6% adicional a través de opciones, convirtiéndose así en el primer accionista de la plataforma.

El pasado mes de abril, Uber Technologies había elevado ya su participación en el grupo alemán de reparto a domicilio hasta alrededor del 7% tras comprar a Prosus un paquete de 13,58 millones de acciones del dueño de Glovo, equivalente al 4,5% del capital emitido de la empresa.

En agosto de 2025, la Comisión Europea aprobó con condiciones la compra de Just Eat por parte de Naspers, después de que ésta se comprometiera a que Prosus, su brazo inversor en Europa, reduciría su peso en Delivery Hero, que entonces ascendía a alrededor del 27% del grupo alemán.