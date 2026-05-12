Von der Leyen sugiere prohibir por ley en toda la UE el acceso a las plataformas digitales a los menores de 16 años

La UE ya ha desarrollado una aplicación para verificar la edad y planea reforzar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales.

Von der Leyen acusa a las grandes tecnológicas de lucrarse con la vulnerabilidad infantil y subraya la necesidad de normas claras.

La iniciativa responde a la presión de la Eurocámara y de países como España y Francia, que buscan fijar una edad mínima para redes sociales.

Tras muchos meses de dudas, la Comisión de Ursula von der Leyen se dispone a presentar una propuesta para prohibir por ley en toda la Unión Europea el acceso a las plataformas digitales a los menores de 16 años.

La propia presidenta del Ejecutivo comunitario ha indicado este martes que la iniciativa legislativa podría llegar este mismo verano, en respuesta a las peticiones de la Eurocámara y de 10 Estados miembros -liderados por Francia y España- que ya estudian fijar una edad mínima.

En un discurso en la Cumbre Europea sobre Inteligencia Artificial y la Infancia en Copenhague, Von der Leyen ha acusado abiertamente a las grandes tecnológicas de haber desarrollado "modelos de negocio que tratan la atención de nuestros hijos como una mercancía".

"Son decisiones deliberadas de los proveedores tecnológicos: decisiones tomadas para lucrarse con la vulnerabilidad infantil y sacar beneficio de sus miedos y momentos de inseguridad. Hay una razón por la que algunos lo llaman el mayor hackeo cerebral de la historia de la humanidad", ha denunciado la presidenta.

"No tenemos que aceptar diseños adictivos en redes sociales. No tenemos que aceptar que los niños sean arrastrados a contenidos cada vez más extremos. No tenemos que aceptar que las fotos de niñas y mujeres se utilicen para generar imágenes sexualizadas mediante IA. Europa tiene el poder de actuar", sostiene Von der Leyen.

La alemana ha creado un grupo de expertos sobre seguridad infantil en internet para asesorarle, que hasta ahora ha celebrado dos reuniones. "Sin prejuzgar sus conclusiones, creo que debemos considerar un retraso en el acceso a las redes sociales. Dependiendo de los resultados, podríamos presentar una propuesta legislativa este verano", ha adelantado

"Estamos viendo la velocidad fulgurante con la que avanza la tecnología y cómo penetra en todos los rincones de la infancia y la adolescencia. Y el debate sobre una edad mínima para las redes sociales ya no puede ignorarse. Casi todos los Estados miembros de la UE piden evaluar su necesidad".

"En este momento, Dinamarca quiere introducirla, y otros nueve Estados miembros también. El Parlamento Europeo ha llegado a la misma conclusión. La cuestión no es si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales; la cuestión es si las redes sociales deberían tener acceso a los jóvenes", ha zanjado.

A juicio de Von der Leyen, la UE debe aprender del ejemplo de Australia, que ya ha introducido una edad mínima de 16 años. "Podemos ver avances: menos niños y adolescentes tienen cuentas en redes sociales", ha celebrado.

No obstante, la presidenta admite que la prohibición también genera "grandes desafíos". "Mientras algunas plataformas informan a los usuarios y desactivan cuentas, otras hacen lo contrario. Algunas incluso animan activamente a los adolescentes a eludir estas salvaguardias".

"Todos sabemos que el cambio sostenible no ocurre de la noche a la mañana. Pero si somos lentos y vacilantes, será otra generación entera de niños la que pague el precio. Así que centrémonos y definamos normas claras sobre cómo estructurar este retraso en el acceso a redes sociales para Europa", señala Von der Leyen.

La UE cuenta con la ventaja de que ya ha desarrollado su propia aplicación para verificar la edad, que "cumple todos los requisitos: los más altos estándares de privacidad del mundo, funciona en cualquier dispositivo, es fácil de usar y es completamente de código abierto".

Al margen de establecer una edad mínima, Von der Leyen ha destacado que la UE seguirá aplicando de forma firme su Ley de Servicios Digitales, como demuestran los expedientes que ya ha lanzado contra plataformas como TikTok, Meta o X.