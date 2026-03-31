Oracle pone en marcha un plan de reestructuración que afectará a miles de empleados

Las acciones de Oracle suben un 6% tras el anuncio, aunque acumulan una caída del 26% en lo que va de año, la mayor entre las grandes tecnológicas.

Los despidos se enmarcan en una estrategia para reforzar su infraestructura de inteligencia artificial y competir con empresas como Alphabet y Amazon.

La compañía cuenta actualmente con 162.000 empleados a nivel mundial y destinará más de 2.000 millones de dólares a indemnizaciones y otros gastos relacionados.

Oracle inicia un plan de reestructuración que podría implicar hasta 30.000 despidos, según fuentes citadas por Reuters y CNBC.

Oracle ha puesto en marcha un proceso de reestructuración este martes. Aunque la empresa ha declinado hacer comentarios, algunas fuentes hablan de que podría haber hasta 30.000 salidas.

Según los últimos datos disponibles, Oracle contaba con 162.000 empleados en todo el mundo.

La información, de Reuters, cita a la CNBC y destaca que los empleados están haciendo públicas las salidas a través de redes sociales. Entre ellas la red laboral Blind.

En la última presentación de resultados, Oracle aseguraba que tenía previsto un coste total para ejecutar un plan de reestructuración de más de 2.000 millones de dólares.

La mayor parte de ese dinero estaba destinado al pago de indemnizaciones y otros gastos relacionados con el procedimiento.

Los despidos se producen en medio de una agresiva estrategia de Oracle para aumentar el gasto en infraestructura de inteligencia artificial y competir mejor con rivales como Alphabet y Amazon, que también ofrecen servicios en la nube.

Por otro lado, la semana pasada, Meta despidió a unos cientos de personas en diversos equipos, según informó una fuente a Reuters.

A principios de este mes, Reuters ya había reportado que Meta planeaba despidos masivos que podrían afectar al 20% o más de su fuerza laboral.

Las acciones de la compañía suben este martes un 6% hasta los 147,13 dólares por título. Sin embargo, sus títulos han caído un 26% este año, un descenso mayor al de cualquier otra de las grandes tecnológicas