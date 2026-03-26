Bruselas activa la maquinaria para multar a Pornhub, XVideos y otras plataformas por permitir el acceso a menores

También se ha abierto un expediente sancionador contra Snapchat, ya que menores estarían expuestos a riesgos como el acoso sexual y la captación para actividades delictivas.

Bruselas considera insuficientes las actuales medidas de verificación de edad, como la autodeclaración y las advertencias, y exige sistemas más eficaces que respeten la privacidad.

Las plataformas podrían enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación mundial anual y sanciones periódicas si no corrigen las deficiencias detectadas.

La Comisión Europea acusa formalmente a Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos de no impedir el acceso de menores a contenido pornográfico, vulnerando la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este jueves una acusación formal contra Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos por vulnerar la Ley de Servicios Digitales por permitir el acceso de menores a contenido pornográfico.

Este paso activa la maquinaria para imponer sanciones multimillonarias contra estas plataformas, que podrían alcanzar un máximo del 6% de su facturación mundial anual. Bruselas también puede aplicar sanciones periódicas para obligarles a corregir las deficiencias detectadas.

En el ejercicio de su derecho de defensa, XVideos, XNXX, Pornhub y Stripchat tienen ahora la posibilidad de examinar los documentos del expediente de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares. Las plataformas también pueden adoptar medidas para subsanar los incumplimientos.

"En la UE, las plataformas tienen una responsabilidad. Los menores acceden a contenido para adultos a edades cada vez más tempranas, y estas plataformas deben implementar medidas sólidas, eficaces y respetuosas con la privacidad para impedirlo", ha dicho Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica.

Tras una investigación en profundidad que ha durado 10 meses, Bruselas ha concluido que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos "no han implementado medidas eficaces para impedir que los menores accedan a sus servicios, incumpliendo así su obligación de proteger sus derechos y bienestar".

A pesar de indicar en sus términos de servicio que sus plataformas son solo para adultos, las cuatro permiten el acceso a menores mediante un simple clic confirmando que tienen más de 18 años.

La Comisión considera que la “autodeclaración” no es una medida eficaz, y también estima que otras medidas adicionales, como el difuminado de páginas, advertencias de contenido y etiquetas de “solo para adultos”, utilizadas por estas plataformas, no evitan de forma efectiva que los menores accedan a contenido perjudicial.

El Ejecutivo comunitario sostiene que estas plataformas deben "aplicar sistemas de verificación de edad que respeten la privacidad para proteger a los menores".

En segundo lugar, Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no han identificado ni evaluado de manera diligente los riesgos que sus plataformas suponen para los menores que acceden a sus servicios.

"Por ejemplo, la evaluación puso un énfasis desproporcionado en preocupaciones empresariales, como el daño reputacional, en lugar de centrarse en los riesgos sociales para los menores", señala la Comisión.

El Ejecutivo comunitario está desarrollando en estos momentos una aplicación de verificación de la edad de la UE, que servirá como norma de referencia para un método de verificación de la edad fácil de usar y que preserve la privacidad.

Esta aplicación se está probando actualmente con los Estados miembros, las plataformas en línea y otros terceros. Será plenamente interoperable con las futuras carteras de identidad digital de la UE.

El caso Snapchat

En paralelo, la Comisión Europea ha lanzado este jueves un expediente sancionador contra la plataforma Snapchat por considerar que también incumple las exigencias de protección de los menores que establece la Ley de Servicios Digitales.

Las conclusiones preliminares de la Comisión revelan que los menores en Snapchat están expuestos a intentos de acoso sexual en internet (grooming), a la captación para fines delictivos, así como a información sobre la venta de productos ilegales, como drogas, o de productos restringidos por edad, como vapeadores y alcohol.