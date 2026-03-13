La UE prohibirá las aplicaciones de inteligencia artificial que 'desnuden' a personas sin consentimiento

Se ha aprobado una moratoria de hasta dos años para la aplicación de las obligaciones más estrictas de la Ley de IA en sistemas considerados de alto riesgo.

La nueva ley contempla sanciones de hasta el 6% del volumen de negocios para plataformas que difundan contenidos ilegales como deepfakes sexuales no consentidos.

La medida surge tras la polémica por imágenes sexualizadas creadas por Grok, el chatbot de la red social X, y busca combatir también el material de abuso sexual infantil.

La Unión Europea prohibirá las aplicaciones de inteligencia artificial que generen desnudos falsos o imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento.

La Unión Europea prohibirá las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que generan desnudos falsos o imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento, así como material de abuso sexual infantil.

Los Gobiernos de los 27 han acordado este viernes introducir un nuevo artículo en la Ley de Inteligencia Artificial para vetar estas prácticas, una medida que llega tras la enorme controversia provocada por las imágenes sexualizadas generadas por Grok, el chatbot de la red social X.

La disposición "prohíbe prácticas de IA relacionadas con la generación de contenido sexual o íntimo no consentido o material de abuso sexual infantil", según ha informado la presidencia chipriota de la UE en un comunicado.

La Comisión de Ursula von der Leyen ya abrió en enero un expediente sancionador contra la compañía de Elon Musk por los deepfakes sexuales no consentidos generados en su plataforma.

“Son una forma violenta e inaceptable de degradación” que afecta en particular a mujeres y niños, denunció entonces la vicepresidenta segunda de la Comisión y responsable de Soberanía Tecnológica, la finlandesa Henna Virkkunen.

La investigación formal contra Grok podría acabar en una multa de hasta el 6% del volumen de negocios por vulnerar la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a asumir responsabilidad sobre la difusión de contenidos ilegales.

Pero, ante la magnitud del problema, la UE considera que las sanciones caso por caso no bastan: es necesario prohibir por ley todos los deepfakes sexuales no consentidos.

En el marco de esta reforma, los Gobiernos de la UE han aprobado también una moratoria de hasta dos años en la aplicación de las estrictas obligaciones previstas en la Ley de IA para los sistemas considerados de "alto riesgo", como los destinados a selección automatizada de personal, infraestructuras críticas, evaluación de créditos o seguros o reconocimiento facial en espacios públicos.

En lugar de entrar en vigor en agosto de 2026 como está previsto en el reglamento, Bruselas propone un aplazamiento general de los nuevos requisitos -como la exigencia de evaluar y mitigar los riesgos o reducir los sesgos-, así como las multas para los incumplidores (hasta el 7% de la facturación mundial).

Las nuevas fechas de aplicación serían el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas de IA de alto riesgo independientes y el 2 de agosto de 2028 para los sistemas de IA de alto riesgo integrados en productos.

La moratoria responde a una petición del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, autor de un informe de referencia sobre cómo mejorar la competitividad de la economía europea, que recomendó suspender temporalmente el reglamento de IA para examinar hasta qué punto introduce trabas insuperables a la innovación.

Los cambios deberán ser aún aprobados por el Parlamento Europeo, que ejerce como colegislador en este ámbito, antes de que entren en vigor.