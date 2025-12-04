Bruselas lanza una investigación contra Meta por impedir a sus rivales ofrecer servicios de IA en WhatsApp

La investigación podría derivar en una multa de hasta el 10% de la facturación mundial de Meta y en la obligación de modificar su política de IA si se confirma el abuso de posición dominante.

La Comisión Europea ha lanzado este jueves una investigación antimonopolio contra el gigante estadounidense Meta por considerar que podría estar impidiendo de forma ilegal a sus rivales, como ChatGPT o Copilot, ofrecer servicios de inteligencia artificial (IA) a través de WhatsApp.

De confirmarse sus sospechas, el Ejecutivo comunitario podría imponer a la plataforma de Mark Zuckerberg una multa multimillonaria de hasta el 10% de su facturación mundial y obligarle a modificar su política en materia de IA.

"Los mercados de IA están en plena expansión en Europa y el resto del mundo. Debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas puedan beneficiarse plenamente de esta revolución tecnológica y actuar para evitar que los gigantes digitales dominantes abusen de su poder para expulsar a competidores innovadores", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Por ello, estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal según las normas de competencia y si debemos actuar rápidamente para evitar cualquier posible daño irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", ha destacado la número 2 de Von der Leyen.

La nueva política de Meta que investiga Bruselas, anunciada en octubre de 2025, prohíbe a los proveedores de IA utilizar la herramienta "WhatsApp Business Solution" -que permite a las empresas comunicarse con clientes a través de WhatsApp- cuando el servicio principal que se ofrece es la inteligencia artificial.

Meta solo permite a las empresas utilizar herramientas de IA para funciones accesorias o de apoyo, como la atención al cliente automatizada ofrecida a través de WhatsApp.

Debido a estas restricciones, los rivales de Meta ven bloqueado su acceso a la plataforma y ya no pueden ofrecer, por ejemplo, asistentes conversacionales, atención automatizada o herramientas de generación de contenido dentro de WhatsApp. En contraste, el servicio propio de Meta —“Meta AI”— sigue estando disponible para los usuarios.

La nueva política se aplicará a los proveedores de IA que ya usan WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026; para los nuevos proveedores, la restricción ya está en vigor desde el 15 de octubre de 2025.

Tanto ChatGPT como Copilot, el asistente de IA de Microsoft, han anunciado que dejan WhatsApp en enero de 2026 debido a las nuevas restricciones anunciadas por Meta.

El expediente de Bruselas abarca todo el espacio económico europeo excepto Italia. Esto es para evitar un solapamiento con los procedimientos que ya ha emprendido la Autoridad Italiana de Competencia, que sopesa imponer medidas cautelares.

Si se confirman, estas conductas infringirían las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante. El inicio del procedimiento formal significa que la Comisión llevará a cabo ahora su investigación con carácter prioritario, aunque la apertura no prejuzga el resultado final.

No existen plazos legales para concluir este tipo de investigaciones antimonopolio. Su duración depende de un gran número de factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de colaboración de la empresa y el ejercicio de los derechos de defensa.