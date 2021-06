Chris Lehane: "Airbnb crea beneficios económicos, el 97% del alquiler se queda en los propietarios españoles"

Chris Lehane, vicepresidente de Políticas Públicas Globales y Comunicación de Airbnb, está completamente convencido de que el futuro es del turismo sostenible y que en esa ecuación estará Airbnb como actor protagonista.

Experto en relaciones públicas, Lehane también es resiliente a las críticas que suele recibir la plataforma por quienes les acusan de distorsionar el mercado del alquiler y tergiversar el de los alojamientos vacacionales. Ante ellas responde que el 97% de los beneficios de su plataforma se quedan en los propietarios españoles y que en 2019 crearon 9.600 empleos directos en Barcelona, la ciudad donde son más resistidos.

Después de ser acusados de acoger fiestas ilegales y con la presión de Barcelona para que limiten su oferta, Lehane es optimista y apuesta por el entendimiento con todo el ecosistema, con el Gobierno central y los gobiernos locales.

¿Cómo ha ido el negocio de Airbnb durante la pandemia?

Desde hace un año estamos comenzando a ver una recuperación. En todo el mundo la gente quiere viajar más que nunca, tanto a destinos urbanos y rurales como costas. Por otro lado, cuando la gente está comenzando a planificar sus vacaciones se da cuenta de que Airbnb es una opción segura.

¿Qué tendencias se pueden observar en la postpandemia?

Lo que estamos notando es que están aumentando los usuarios que viajan con sus familias enteras. Si me hubieses hecho esta pregunta hace dos años te hubiese dicho que el típico usuario de Airbnb en todo el mundo y en España era una pareja de millennials viajando a una gran ciudad como Barcelona o Madrid. En cambio, ahora tenemos familias de cuatro personas que salen de estas grandes ciudades y que van a la costa, a la playa y a zonas rurales. Por otro lado, también estamos notando que aumentan las largas estancias, donde los viajeros se quedan más de 28 días. En España, el 30% de nuestros viajeros ya hace estos desplazamientos de larga estancia.

España tiene uno de los mayores niveles de segundas residencias en el mundo, en Europa es número dos solo después de Malta, con el doble que Italia y el doble que Francia

En términos de números, ¿qué efecto ha tenido la pandemia en vuestro negocio?

A nivel global estamos por delante en términos de ingresos de donde estábamos en 2019 a esta misma fecha. Estos datos se han conseguido fundamentalmente por el impulso del mercado estadounidense donde hemos tenido una enorme demanda. Lo que hemos visto en Europa es que el mercado ha comenzado hace poco a abrirse y hemos notado que rápidamente se comienza a disparar la demanda y se multiplican las búsquedas de Internet.

¿Han mejorado las búsquedas en España?

En nuestro último reporte trimestral hemos reflejado que cuando el Gobierno español ha abierto las fronteras, las búsquedas de casas en nuestra plataforma se han disparado, lo que es un indicador de que en los próximos meses las reservas comenzarán a crecer. No puedo decir en qué porcentaje, pero demuestra que la demanda está creciendo.

¿Cuál es vuestra perspectiva a mediano plazo en España?

Ahora mismo la mayoría de los viajes se están realizando en el mercado doméstico en desplazamientos que no superan las 300 millas (482 kilómetros) y para ello estamos trabajando con muchos partners, en el caso de España con el Real Automóvil Club de España. Pero creemos que con un pasaporte internacional para viajar, la gente volverá a tener unos viajes más enfocados en el lifestyle, más relacionado con conectarse con sus familias y amigos y en tener grandes experiencias a través de los viajes. En este segundo punto vemos un interés específico por venir a España y Europa.

¿Por qué España es tan importante en vuestra estrategia?

España tiene uno de los mayores niveles de segundas residencias en el mundo, en Europa es número dos solo después de Malta, con el doble que Italia y el doble que Francia. Lo que además hemos detectado es que mucha gente que se vuelve anfitrión (host) de Airbnb es gente que es dueña de estas segundas residencias. En 2019, el 90% de los nuevos anfitriones es gente que no estaba usando estas segundas residencias y sabemos por nuestros datos que son casas mayoritariamente usadas para vacaciones.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento del mercado español en este contexto?

No podemos compartir este tipo de datos porque somos una compañía cotizada. Pero podemos decir que zonas como Galicia, Andalucía, San Sebastián están creciendo y en ellos tenemos perspectivas de futuro, tanto en zonas de costa como rurales. Nuestro objetivo es tener una demanda y oferta a lo largo de todo el territorio español, no sólo en grandes ciudades.

Cada vez que un extranjero viene a casas españolas se da cuenta lo especial que es la gente, los ratings de valoración son los mejores

¿Qué le diría a quienes critican vuestro modelo?

Nuestra verdadera preocupación es invertir en nuestros anfitriones, en los españoles que ponen sus casas en nuestra plataforma. El 97% del dinero del alquiler es para ellos. España es única y te pongo un ejemplo. Hicimos una campaña publicitaria este año e identificamos una serie de países donde tenemos potencial y somos fuertes. Cubrimos Estados Unidos, Australia, Francia, pero en España hicimos una de las campañas más grandes.

Entonces hay un enorme interés también desde el punto de vista de la oferta...

España es uno de los países con más segundas residencias, hay un enorme consumo fuera de los grandes mercados, pero además es uno de los países como mejores anfitriones del mundo. Cada vez que un extranjero viene a casas españolas se da cuenta lo especial que es la gente, los ratings de valoración son los mejores. Nuestros anfitriones en España son los mejores embajadores del país y por sí solos generan más visitas a este país.

¿Cree que el Gobierno español es un buen anfitrión (host) para la inversión extranjera?

Creo que en este punto debemos diferenciar entre las diferentes administraciones. En España tenemos un nivel nacional y un nivel de gobierno locales y creo que nos vemos mucho más impactados por este segundo nivel. En términos generales, creemos que hay un entendimiento de que el turismo y los viajes son un recurso natural y como tal debe crecer de manera inteligente, sostenible y saludable. Además, económicamente el beneficio debe llegar a todo el mundo, especialmente a sus propios ciudadanos.

¿En qué líneas van vuestros esfuerzos?

Nuestras conversaciones con el Gobierno central y los gobiernos locales están en esta línea, ofreciéndoles nuestra ayuda para hacer esta estrategia turística más sostenible. Hace dos o tres años, mucho antes de la pandemia, hicimos uno de los primeros Travel Summit en comunidades rurales, en una pequeña localidad de Cataluña. Trajimos a una serie de pequeñas comunidades de España y Portugal y les juntamos para dar a conocer estos pequeños lugares, les ayudamos con estrategias de negocio y de posicionamiento. Vimos hace un tiempo que los viajes estaban cambiando y que los viajeros querían ir a estos lugares para vivir experiencias únicas y auténticas.

¿Cuál es el mayor desafío?

En España hemos tenido muchas conversaciones para buscar fórmulas de redistribuir los turistas por todo el territorio y estamos ante un gran desafío para reequilibrar estos flujos de turistas. La gente volverá a viajar de nuevo y es importante que el Gobierno central, los gobiernos locales y la industria trabajemos todos juntos para lograr un ecosistema de viajes sostenible para España.

Más de 50.000 intentos de reserva han sido bloqueados por Airbnb en España desde agosto de 2020, siguiendo las políticas establecidas para evitar fiestas no autorizadas

¿En qué punto se encuentran los conflictos con Barcelona?

Logramos un acuerdo de intercambio de datos en 2018 con el Ayuntamiento de Barcelona y hemos quitado más de 7.000 anuncios que nos pidieron que retiráramos, mayoritariamente en la zona central de La Rambla. Desde Airbnb queremos seguir siendo buenos socios para la ciudad y mejorando nuestro servicio.

¿Qué otras iniciativas estáis poniendo en funcionamiento?

En Barcelona y España hemos introducido recientemente una línea directa (hot line) para que los vecinos puedan denunciar o compartir sus experiencias con Airbnb. Del mismo modo, estamos en conversaciones para regular lo que ellos llaman private rooms (habitaciones individuales en una casa). Creemos que alquilar estas habitaciones es importante para la economía de mucha gente en Barcelona y queremos trabajar con el Ayuntamiento para adaptar esta situación.

¿Cree que en Barcelona se ha producido una 'caza de brujas' con Airbnb?

Solo puedo decir que ahí tenemos unos grandes anfitriones, que creamos 9.600 empleos directos en 2019 en Barcelona, de los cuales unos 2.800 en la restauración, 3.000 en comercios, 1.800 en transporte y 1.300 en entretenimiento. Creemos que a partir de esta pandemia se pueden abrir importantes oportunidades de trabajar juntos con el Gobierno nacional o gobiernos locales, incluyendo Barcelona. En acuerdos a largo plazo para que los viajeros y los anfitriones puedan beneficiarse.

Vosotros insistís en que en Barcelona hay muchas personas que quieren ser parte de Airbnb...

Nuestros anfitriones en Barcelona son grandes personas, más de la mitad son mujeres, una cuarta parte han estado trabajando en la pandemia como profesores o sanitarios y nosotros les damos una importante herramienta económica. Este dinero llega a la gente en España, a los habitantes de Barcelona. Nuestro compromiso es trabajar junto a los ayuntamientos y cerca del Gobierno central. Trabajamos con miles de ciudades en todo el mundo y todas reconocen que somos un muy buen socio y que creamos beneficios económicos para sus propios habitantes.

Durante la pandemia Airbnb ha estado en el centro de la polémica, porque se hicieron fiestas ilegales en vuestros alojamientos...

En este sentido, hemos puesto en marcha una estrategia global para evitar todas estas fiestas ilegales. Más de 50.000 intentos de reserva han sido bloqueados por Airbnb en España desde agosto de 2020, siguiendo las políticas establecidas para evitar fiestas no autorizadas. Cuando descubrimos una fiesta ilegal inmediatamente retiramos a este anfitrión de nuestra plataforma y eso ha pasado en todo el mundo y en España.

Cada nuevo anfitrión que se unió a nuestra plataforma durante la pandemia, incluyendo a nuevas casas en España, ganó una media de entre 8.100 y 9.600 dólares con Airbnb el año pasado

Pero las fiestas se siguen produciendo...

Nuestro objetivo es que estas fiestas no se produzcan, no son buenas para nadie y, por esto, tomamos acciones rápidas en los alojamientos que se producen. Incluso estamos trabajando con algunos departamentos de Policía, gobiernos locales y gobiernos nacionales (en este caso en EEUU) para identificar los lugares donde estas fiestas se están produciendo, para eliminarlos de Airbnb. Es algo que no vamos a tolerar.

¿Cuándo se recuperará la normalidad para el turismo y Airbnb?

En términos de ingresos, en el primer trimestre de 2021 estuvimos por encima de lo que teníamos en 2019, incluso antes del pasaporte sanitario y antes de la vuelta del tráfico interno entre países. La gente ha visto que puede viajar más y que es seguro hacerlo y que dentro de ello Airbnb es una muy buena forma de viajar y conectar con tus amigos y familiares. Creo que estamos estratégicamente en una gran posición.

¿Y para vuestros anfitriones?

Sí que podemos compartir un número, que creemos que es el más importante que puede brindar nuestra plataforma y que refleja como lo están haciendo. Cada nuevo anfitrión que se unió a nuestra plataforma durante la pandemia, incluyendo a nuevas casas en España, ganó una media de entre 8.100 y 9.600 dólares con Airbnb el año pasado. En un tiempo en que hay muchos problemas económicos por la pandemia y mirar un lugar como España donde mucha gente tiene una segunda residencia, creo que tenemos una enorme oportunidad de crecimiento económico.