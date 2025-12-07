Bancos y aseguradoras bonifican con entre un 1,5% y un 12% el traspaso de planes de pensiones por Navidad

Entidades como Deutsche Bank, Bankinter, Openbank y ING también lanzan promociones, con bonificaciones que varían según el importe, la permanencia y las aportaciones adicionales.

Llega la Navidad y, como suele ser habitual todos los años, bancos y aseguradoras lanzan sus campañas comerciales de invierno para captar nuevos clientes de planes de pensiones mediante el reclamo de las bonificaciones. Unas gratificaciones que este año premian los traspasos entre entidades con entre un 1,5% y un 12% de lo aportado.

Cabe recordar que, desde 2022, las aportaciones a planes de pensiones individuales reducen la base imponible general del IRPF hasta un máximo de 1.500 euros al año, siempre con el límite adicional del 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.

La compañía más agresiva en la recta final de año está siendo Nationale-Nederlanden. Tiene bonificaciones de hasta el 12% en los traslados y contrataciones que se produzcan hasta el 31 de diciembre. La campaña incluye tanto su Sistema Duplo -compuesto por dos planes de pensiones individuales-, como sus seguros de salud en venta cruzada, el Plan Creciente SIALP -proporciona rentabilidad sostenida a largo plazo- y Contigo Futuro -un plan de ahorro flexible-.

La bonificación del 12% es mediante acumulación: contratación de un plan de pensiones de NN por primera vez o el traslado a Sistema Duplo (hasta un 2%, lo comparable con el resto de entidades), y realización de una aportación periódica (hasta un 2% adicional).

Además, está la contratación de un producto de protección: salud, vida o accidentes (hasta un 4% adicional), así como contratar un producto de ahorro (hasta un 4% adicional).

Las cajas

Si se compara sólo el movimiento de un plan de pensiones de una entidad a otra, las que mejor pagan esta mudanza son las antiguas cajas de ahorro. Unicaja, por ejemplo, ofrece una bonificación de hasta el 7% por los traspasos siempre que se cumplan las condiciones de permanencia establecidas.

En concreto, las bonificaciones en efectivo contempladas oscilan entre el 2% sobre el saldo incorporado para importes superiores a 5.000 euros y una permanencia de seis años; el 3% y el 4% para aportaciones de más de 15.000 euros, con una continuidad de siete y ocho años, respectivamente, y el 7% para traspasos de más de 50.000 euros y ocho años de permanencia.

El incentivo máximo por cliente es de 4.000 euros en todos los supuestos, excepto en el caso de la bonificación del 7%, que podrá alcanzar hasta 10.000 euros. Durante el periodo de permanencia, el cliente se compromete a mantener su posición en planes de pensiones comercializados por Unicaja.

Por su parte, Ibercaja mantiene esta temporada su bonificación del 7%, aunque con la novedad de no exigir importe mínimo de traspaso y tampoco limitar el máximo de bonificación, que se percibe mediante abono en cuenta de forma anticipada.

Para los traspasos a planes de pensiones de Ibercaja mixtos y de renta variable, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 7% con compromiso de permanencia de diez años.

Aquellos clientes que adquieran un compromiso de permanencia de nueve años se podrán beneficiar de un abono del 6%; un 5% en caso de un compromiso de ocho años; un 3% para un compromiso de seis años; y un 2% si la permanencia es de cuatro años.

En el caso de los traspasos a planes de pensiones de renta fija, el partícipe puede obtener un 1,5% de incentivo, con un compromiso de permanencia de cinco años. Ibercaja extiende el plazo máximo para traspasarlos hasta el 23 de enero de 2026.

En paralelo, el grupo incide en los trabajadores por cuenta propia, otorgando una bonificación del 2% si traspasan saldos a planes de pensiones de empleo para autónomos de la entidad, con un importe mínimo de 3.000 euros, o realizan una aportación extraordinaria de 1.000 euros a un plan de nueva creación.

Otros bancos

Deutsche Bank España remunera los traspasos con una bonificación de hasta el 6% y hasta el 31 de enero. Los traspasos a planes superiores a 50.000 euros con una permanencia de ocho años recibirán una bonificación del 5,5%. En el rango bajo, los importes entre 10.000 y 19.999 euros, con una permanencia de tres años, están bonificados con un 2% de lo traspasado.

Entre medias, hay incentivos del 4,5% y del 3% para importes y permanencias entre el máximo y el mínimo.

El banco germano añadirá una bonificación del 0,5% adicional a todos los nuevos clientes -y en todos los tramos- que también realicen una aportación mensual de 100 euros al plan de pensiones durante los 12 meses siguientes.

De su lado, Bankinter premia con hasta un 6% de remuneración en efectivo el traspaso de planes de pensiones. El banco ofrece un tramo máximo de bonificación del 5% sobre el importe traspasado si este es de 60.000 euros o más, al que se podría añadir un 1% adicional si se realizan aportaciones periódicas iguales o superiores a 100 euros al mes. Todo hasta el 31 de enero.

Entre 60.000 y 25.000 euros, la gratificación baja al 4,5%, y es del 3% por debajo de 25.000 euros.

En todos los tramos, Bankinter establece un periodo mínimo de permanencia de siete años. Y, también en todos los casos, el importe máximo de bonificación será de 10.000 euros.

Las más bajas

Más exiguas, pero también atractivas, son las campañas de otros bancos. Arquia Banca persigue promocionar el ahorro y contribuir a la planificación de la jubilación de los profesionales, proporcionando bonificaciones al traspaso de planes de pensiones con un mínimo de 5.000 euros.

Para una permanencia de tres años, se bonificará un 2% de la cantidad traspasada; con un compromiso de cinco años, el porcentaje será del 3%; y para una permanencia de nueve años, se bonificará con un 5%.

Openbank, el banco 100% digital del Santander, también está en la carrera. La entidad bonifica con un 3% todos los traspasos realizados desde otra entidad a los planes de pensiones que actualmente comercializa. Además, quienes realicen nuevas aportaciones o contrataciones recibirán un 1% adicional.

Ambas bonificaciones podrán alcanzar, en conjunto, un máximo de 3.000 euros por cliente. Y los clientes pueden elegir entre más de 40 planes de pensiones de cinco gestoras diferentes.

Finalmente, ING bonifica el 1,5% a los clientes que traspasen su plan de pensiones desde otra entidad, hasta un máximo de 600 euros y sin permanencia.