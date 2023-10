Unespa pide que los ahorradores puedan aportar 5.000€ a su plan de pensiones si no tienen en la empresa

La patronal de los seguros Unespa ha pedido que los ahorradores puedan aportar 5.000 euros a su plan de pensiones si no tienen en la empresa. También considera que dotar de mayor liquidez a los planes puede tener efectos "muy perjudiciales", puesto que "erosiona" el carácter finalista de este tipo de instrumentos.

Así lo ha explicado la presidenta de la asociación, Mirenchu del Valle, durante el 'XXX Encuentro del Sector Asegurador' organizado por el diario 'ABC' y Deloitte, coincidiendo de esta manera con las declaraciones que realizó ayer el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, en las que avisaba de los "riesgos sistémicos" que implica el rescate sin límites de las aportaciones a los planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad a partir de 2025, tal y como establece la normativa española.

Del Valle ha explicado que la previsión social es un ahorro "finalista" y tiene un objetivo específico, que es la jubilación, por lo que se debería favorecer su estabilidad en el tiempo.

Ha indicado que cuando el Gobierno aprobó esta medida en 2018 el objetivo era promover la contratación de instrumentos de previsión social ante la idea de que la iliquidez de estos productos desincentivara su contratación.

"Sin embargo, no se han vendido más productos de previsión social por dotarles de mayor liquidez. En cambio, ese supuesto de total liquidez a los diez años sí erosiona el carácter finalista que deben tener este tipo de instrumentos", ha aseverado Del Valle.

Desde la patronal, por tanto, piden que se recupere el carácter finalista de los sistemas de previsión social, eliminando el supuesto de liquidez total a partir de 2025 y dejando solo en la norma los supuestos de liquidez por circunstancias excepcionales de necesidad que ya se contemplan, como enfermedad grave y desempleo de larga duración.

Sobre el 'segundo pilar', Unespa comparte el objetivo del Gobierno de promover los planes de pensiones de empleo, aunque señala su "escaso" desarrollo e implantación, especialmente en las pymes, ya que en la actualidad solo uno de cada diez trabajadores está adherido a uno de estos planes en España.

Del Valle ha valorado de forma positiva que la construcción vaya a lanzar un plan de pensiones sectorial y que la hostelería lo esté barajando, lo que supondría beneficiar a 1,9 millones de trabajadores. "Si este proyecto cristaliza, será una excelente noticia", ha afirmado.

Sin embargo, cree que debería establecerse un régimen transitorio que permita tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos realizar aportaciones superiores a sus sistemas de previsión social individual. La propuesta de Unespa es que puedan aportar hasta 5.000 euros al año mientras no cuenten con un plan de pensiones en la empresa o en el sector al que contribuir. Este importe es el establecido por las diputaciones forales del País Vasco, "donde se mantiene el impulso a la previsión social en todas sus variantes".

Sistema de previsión social

Además, cree que las empresas pedirán un incremento de los incentivos para constituir estos sistemas de previsión social. Desde 2023, estas aportaciones no cotizan a la Seguridad Social hasta un límite de 1.431 euros al año. "Debería ir más allá y permitir que todas las contribuciones que se realicen a favor de los sistemas de empleo de los trabajadores no coticen, tal y como sucedía hasta 2012", ha pedido Del Valle, junto a la reivindicación de que el impulso al 'segundo pilar' no vaya en detrimento del 'tercer pilar'.

Por otro lado, ha solicitado que se actualice el listado de supuestos climáticos extraordinarios en el reglamento que rige la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros, añadiendo daños por lluvia extraordinaria como las DANA, o por nieve.

Sobre el proyecto europeo Fida (acrónimo en inglés de 'Financial data access and payments package'), Del Valle ha asegurado que el sector sigue de cerca sus avances, aunque ha considerado "escaso" el plazo de 18 meses otorgado para adaptarse a esta regulación sobre el intercambio de datos en el sistema financiero. "Nos encontramos ante un proyecto ambicioso que, sin embargo, podría estar más acompasado y disponer de un calendario más asequible", ha comentado al respecto.

También ha pedido que se excluya de la lista que tiene el reglamento europeo sobre Inteligencia Artificial (IA) sobre sistemas de alto riesgo al sector asegurador. "Creemos que es importante que cualquier futura inclusión en estos seguros no se realice con carácter general, sino en referencia a usos concretos y específicos que estén debidamente contrastados y justificados", considera la presidenta de Unespa.

Por último, ha cargado contra la limitación al pago de una comisión por la distribución de seguros, puesto que hace "más difícil" a las personas acceder a expertos que pueden asesorarles en cómo gestionar su patrimonio financiero.

