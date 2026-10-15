Sabadell incorpora desde Santander AM a su nuevo jefe de Asignación de Activos para banca privada

Sabadell Urquijo Banca Privada gestiona actualmente 79.000 millones de euros de más de 145.000 clientes con un equipo de 500 banqueros especializados.

El fichaje se suma a otras incorporaciones recientes como Adela Martín para liderar la división de altos patrimonios y Javier Reguart en Activos Alternativos.

El Aallali participará en la definición de la estrategia de inversión y dependerá directamente de Juan Carlos García González y Federico Servetto.

Banco Sabadell ha contratado a Khalid El Aallali, procedente de Santander AM, como nuevo director de Asset Allocation para Banca Privada.

Banco Sabadell continúa reforzando su negocio de banca privada con fichajes en el sector. El grupo ha contratado a Khalid El Aallali como director de Asset Allocation para Banca Privada, dentro de la Dirección de Inversiones de Clientes, desde donde participa en la definición de la estrategia de inversión.

El departamento analiza el entorno económico y de mercados, determina el posicionamiento entre clases de activos y elabora propuestas e ideas de inversión.

El Aallali procede de Santander Asset Management Luxembourg, donde desarrollaba funciones de riesgos y apoyo al lanzamiento de fondos de inversión. Previamente, ya formó parte del grupo vallesano en el departamento de Riesgos de Sabadell Asset Management, que posteriormente fue integrada en Amundi.

En su regreso al Sabadell, el gestor dependerá de Juan Carlos García González, director de Inversiones de Clientes, y de Federico Servetto, director de Inversiones y Productos en Banco Sabadell.

El grupo sigue mirando a Sabadell Urquijo como un área de relación y, por tanto, de valor añadido que potenciar en la nueva etapa de Marc Armengol como CEO del banco, y algunos de los recientes fichajes vienen por este lado.

Por ejemplo, la próxima incorporación de Adela Martín -también desde Santander- como directora general de su división de altos patrimonios.

Sabadell Urquijo Banca Privada gestiona 79.000 millones de euros de sus más de 145.000 clientes, con una plantilla de más de 500 banqueros especializados en el asesoramiento de ahorro, inversión y financiación de los altos patrimonios.

Otro refuerzo ha sido el de Javier Reguart, desde Actyus (Andbank), como director de Activos Alternativos dentro de Urquijo Gestión. Así, Sabadell Urquijo ya ha lanzado su primer fondo de fondos de capital riesgo con objetivo de levantar 75 millones de euros.