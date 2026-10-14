Julius Baer ultima el fichaje de su nueva CEO para España y Portugal en Citi

El cambio de liderazgo busca revitalizar comercialmente la presencia de la entidad suiza en el mercado ibérico frente al empuje de sus competidores.

Lafita sustituiría a Sergio de Miguel, quien lleva cinco años al frente del negocio ibérico y pasará a asumir nuevas funciones dentro del grupo.

Julius Baer ultimando la contratación de Lucía Lafita, procedente de Citi, como nueva CEO para España y Portugal.

El banco privado suizo Julius Baer prepara un cambio de liderazgo en España y Portugal. La entidad ultima la contratación en Citi de Lucía Lafita como CEO para el mercado ibérico en lugar de Sergio de Miguel, quien lleva una década en la compañía y cinco años liderando el negocio desde suelo español.

El fichaje no está cerrado al 100%, pero está muy avanzado, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes financieras.

Como ya hace De Miguel, si Lafita acaba incorporándose a Julius Baer, reportará a Carlos Recoder, que desde hace año y medio ocupa el puesto de codirector de Europa, Americas, Suiza, Intermediarios Financieros y Family Offices. Ni Julius Baer ni Citi han hecho comentarios al respecto.

Lafita lleva más de 20 años en Citi, donde primero fue la jefa local de Renta Variable y desde 2020 es la directora adjunta de Citi Private Bank en España y Portugal. Previamente había trabado durante siete años en JPMorgan como venta institucional de acciones.

Supuestamente, el banco helvético moverá a De Miguel a un puesto en la órbita de Recoder, con menos peso concreto en el negocio diario. De Miguel tomó las riendas de Julius Baer después de la etapa de Carolina Martínez-Caro.

La intención del grupo es revitalizar comercialmente la oficina española y portuguesa ante el empuje de rivales suizos como Pictet, Lombard Odier, J. Safra Sarasin o el renovado UBS tras la integración de Credit Suisse.

El último movimiento que ha hecho Julius Baer en España ha sido este verano, cuando contrató a un nuevo equipo para la oficina de Barcelona: Susana Asenjo Bosch y Marta Pareja Antonín como senior relationship manager, y Carla Garelly Reyes como relationship manager assistant. Todas ellas proceden de UBS.