Julius Baer ultima el fichaje de su nueva CEO para España y Portugal en Citi
Lucía Lafita podría suceder a Sergio de Miguel al frente del negocio ibérico.
Lafita respondería ante Carlos Recoder en el banco privado suizo.
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Julius Baer ultimando la contratación de Lucía Lafita, procedente de Citi, como nueva CEO para España y Portugal.
Lafita sustituiría a Sergio de Miguel, quien lleva cinco años al frente del negocio ibérico y pasará a asumir nuevas funciones dentro del grupo.
El cambio de liderazgo busca revitalizar comercialmente la presencia de la entidad suiza en el mercado ibérico frente al empuje de sus competidores.
De incorporarse, Lafita reportará a Carlos Recoder, codirector de Europa, Américas, Suiza, Intermediarios Financieros y Family Offices.
El banco privado suizo Julius Baer prepara un cambio de liderazgo en España y Portugal. La entidad ultima la contratación en Citi de Lucía Lafita como CEO para el mercado ibérico en lugar de Sergio de Miguel, quien lleva una década en la compañía y cinco años liderando el negocio desde suelo español.
El fichaje no está cerrado al 100%, pero está muy avanzado, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes financieras.
Como ya hace De Miguel, si Lafita acaba incorporándose a Julius Baer, reportará a Carlos Recoder, que desde hace año y medio ocupa el puesto de codirector de Europa, Americas, Suiza, Intermediarios Financieros y Family Offices. Ni Julius Baer ni Citi han hecho comentarios al respecto.
Lafita lleva más de 20 años en Citi, donde primero fue la jefa local de Renta Variable y desde 2020 es la directora adjunta de Citi Private Bank en España y Portugal. Previamente había trabado durante siete años en JPMorgan como venta institucional de acciones.
Supuestamente, el banco helvético moverá a De Miguel a un puesto en la órbita de Recoder, con menos peso concreto en el negocio diario. De Miguel tomó las riendas de Julius Baer después de la etapa de Carolina Martínez-Caro.
La intención del grupo es revitalizar comercialmente la oficina española y portuguesa ante el empuje de rivales suizos como Pictet, Lombard Odier, J. Safra Sarasin o el renovado UBS tras la integración de Credit Suisse.
El último movimiento que ha hecho Julius Baer en España ha sido este verano, cuando contrató a un nuevo equipo para la oficina de Barcelona: Susana Asenjo Bosch y Marta Pareja Antonín como senior relationship manager, y Carla Garelly Reyes como relationship manager assistant. Todas ellas proceden de UBS.