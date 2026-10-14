El cofundador de Crescenta lanza Privera, una plataforma de mercados privados para banca y gestoras

Su tecnología permite integración por API, está adaptada para vehículos evergreen, semilíquidos y tokenización de activos, e incluye a Nikola Urrutia como consejero delegado.

La plataforma ya está operativa, prestando servicio a más de 15.000 inversores, y busca alcanzar más de 100 entidades clientes en Europa y Latinoamérica en un plazo de tres años.

Eduardo Navarro, cofundador y presidente de Crescenta, lanza Privera, una plataforma de mercados privados con inteligencia artificial para bancos y gestoras en formato marca blanca.

El cofundador y actual presidente de Crescenta, Eduardo Navarro, ha lanzado Privera, una plataforma de mercados privados que utiliza inteligencia artificial destinada a bancos y gestoras como marca blanca, según ha informado Privera en un comunicado.

La plataforma ya está en producción y da servicio a más de 15.000 inversores que acceden a través de ella a fondos de private equity y otras estrategias de mercados privados. Su objetivo es liderar el sector en Europa y Latinoamérica con más de 100 entidades como clientes en tres años.

En concreto, la tecnología de Privera se despliega en marca blanca o mediante integración por API, y está preparada para vehículos evergreen y semilíquidos y para la tokenización de activos.

La compañía, creada a partir de la experiencia de Crescenta y constituida como firma independiente, está presidida por Navarro, mientras que Nikola Urrutia asume el cargo de consejero delegado y Eduardo Rivara el puesto de director de tecnología.

En paralelo, el consejo asesor está compuesto por Mike Santos, cofundador de Technisys, plataforma de core banking digital para bancos y fintechs adquirida por SoFi en 2022, y Enrique Tellado, exconsejero delegado de EVO Banco.