Seaya invierte en la ronda de 35 millones de Wiremind, la tecnología para transportes que usan Ouigo o Alsa

La compañía, que trabaja con más de 80 clientes como Ouigo España, Alsa, SNCF, Trenitalia y Eurostar, usará los fondos para expandirse e invertir en IA.

Wiremind ofrece soluciones de inteligencia humana y artificial para optimizar ingresos, capacidad y operaciones en transporte de pasajeros, carga aérea y entretenimiento.

Es la primera entrada de capital externo en Wiremind tras doce años de crecimiento; sus cofundadores, Colin Girault-Matz y Charles Pierre, mantienen el control mayoritario.

El fondo Andromeda de Seaya participa en una ronda de financiación de 35 millones de euros para Wiremind, junto a IronWave y Bpifrance.

El fondo Andromeda de Seaya ha invertido en Wiremind, compañía especializada en soluciones tecnológicas de inteligencia humana y artificial para optimizar ingresos, capacidad y operaciones en los sectores del transporte de pasajeros, carga aérea y entretenimiento.

Esta operación de 35 millones de euros es la primera ronda de financiación de Wiremind tras doce años de crecimiento sin capital externo. Una ronda en la que también han participado el fondo galo IronWave y el banco público de inversión francés Bpifrance.

Los dos cofundadores de la compañía (Colin Girault-Matz y Charles Pierre) se mantienen como accionistas mayoritarios y conservan el control de la empresa.

En la actualidad, Wiremind trabaja con más de 80 clientes, como las españolas Ouigo España y Alsa. Su plataforma insignia CAYZN es utilizada por más de 20 operadores de todo el mundo, como SNCF, Trenitalia (accionista de Iryo) o Eurostar.

La firma destinará los fondos a su expansión internacional y a acelerar su inversión en inteligencia artificial. La compañía usará España como su puerta de entrada a América del Sur y reforzará su presencia en los mercados de transporte de Oriente Medio y Asia-Pacífico.

"Su software ayuda a algunos de los mayores operadores del mundo a aprovechar mejor cada tren, avión o recinto", defiende Pablo Pedrejón, socio de Seaya Andromeda, sobre su nueva participada.