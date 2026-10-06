BBVA relanza sus tres áreas de gestión patrimonial a nivel global con el objetivo de crecer en hasta 90.000M al año

Global Wealth atenderá a 2,4 millones de clientes y ampliará su oferta con experiencias no financieras; además, BBVA renovará 60 oficinas de banca privada este año.

La unidad parte de 446.453 millones de euros en activos gestionados y aspira a crecer entre un 15% y un 20% anual, sumando hasta más de 89.000 millones el primer año.

BBVA agrupa sus segmentos Premium, Private Banking y UHN bajo la nueva marca global BBVA Global Wealth, que comenzará a implantarse en octubre en España y después en México.

BBVA refuerza su apuesta por los clientes de alto patrimonio con el lanzamiento de Global Wealth, un nuevo paraguas global que reúne los segmentos Premium (banca personal, desde 100.000 euros), Private Banking (banca privada, a partir de 500.000 euros) y Ultra High Net Worth (UHN o grandes fortunas, desde dos millones de euros).

A partir de octubre, las tres propuestas compartirán una denominación e identidad comunes en todas las geografías, salvo en Turquía (que mantendrá idioma e iconografía propia), acompañadas de un modelo de atención "altamente especializado" y una propuesta de valor que "combina capacidades locales y globales para dar respuesta a las necesidades de los clientes y sus familias", según el banco azul.

En el caso del segmento UHN, el antiguo Patrimonios, se llamará UHN Patrimonios, y para los clientes que dispongan de más de 10 millones de euros habrá un equipo especializado como hasta ahora.

El relanzamiento de sus tres segmentos de gestión patrimonial no conlleva grandes cambios en el organigrama del banco. Si bien se ha puesto al frente de este paraguas de negocio a Salvador Sandoval, quien lleva dos décadas en la casa ligado a su filial de México, país donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad y donde hasta ahora era director de Wealth Management.

Por su parte, BBVA Premium seguirá comandado por Galo Oleaga; BBVA Private Banking, por Olga Montañés, y BBVA UHN Patrimonios tendrá al frente a Belén García-Moya.

Tras esta reconfiguración, BBVA Global Wealth parte de un volumen de activos bajo gestión de 446.453 millones de euros: de los cuales 190.825 millones se concentran en Premium, 142.482 millones en Private Banking, y 113.146 millones en UHN.

Jaime Lázaro, responsable de BBVA Asset management & Global Wealth, ha avanzado en la presentación del proyecto que el objetivo es crecer a tasas anuales de entre el 15% y el 20% en términos de volumen. Esto implicaría sumar entre 67.000 y más de 89.000 millones de euros a Global Wealth ya desde el primer año, sobrepasando el umbral del medio billón de euros gestionados.

El relanzamiento comenzará en España, le seguirá México y de ahí saltará al resto de geografías de BBVA, a excepción de la mencionada Turquía con Garanti.

El perímetro inicial de BBVA Global Wealth abarca 2,4 millones de clientes en todo el mundo. El grueso está en Premium, con 2,2 millones de clientes, y el resto se reparte entre Private Banking (más de 189.000) y UHN (cerca de 11.700).

En el particular de España, los tres segmentos que componen BBVA Global Wealth dan servicio a un total de 1,3 millones de clientes, con la mayoría (un millón de ellos) en saldos de Premium.

Pese a que el banco vasco obtuvo la pasada semana luz verde para lanzar su sociedad de valores en Japón, desde BBVA descartan poner un pie con Global Wealth en el país asiático. "Si hay sinergias con Corporate & Investment Banking, podría explorarse, pero no a corto plazo. Nos basamos en la capacidad local de distribución, y Japón no la tiene, pero podría verse a futuro", ha deslizado Lázaro.

Más allá de las finanzas

El leitmotiv de BBVA es que, con Global Wealth, "se explote la potencia de BBVA en banca privada de forma coordinada, con una sola institución y una única forma de hacer las cosas".

El modelo incorpora experiencias más allá de las finanzas vinculadas a ámbitos como el deporte, el arte, la cultura y la salud, además de propuestas específicas para familias empresarias y soluciones dirigidas al conjunto de la familia.

En paralelo, BBVA UHN Patrimonios se interrelacionará con el nuevo multifamily office independiente que ultima el grupo para clientes con entre 30 y 300 millones de euros, que ya está desarrollando sus primeras acciones comerciales y está liderado por César Solera. En noviembre se dará a conocer su marca, y esta filial tendrá una ubicación propia y diferenciada en un lugar céntrico de Madrid.

En su hoja de ruta reformista, BBVA va a proceder al cambio de 60 oficinas de banca privada este año y el resto el año que viene, con una primera en Las Palmas de Gran Canaria este mismo mes que aglutinará Private Banking y UHN.

Y aunque Turquía tendrá su propia ejecución al margen, el banco español ha lanzado una oficina en Estambul con siete banqueros de UHN que viene a complementar los dos segmentos que sí estaban funcionando ya en el país otomano.