Renta 4, Westmont Hospitality y Grupo Lar lanzan una plataforma hotelera para invertir 350 millones en España

Se prepara una segunda operación en Barcelona, con una inversión de 38 millones para construir un hotel de 225 habitaciones en Sant Adrià de Besòs.

La plataforma ya realizó su primera operación con la compra de un edificio céntrico en Málaga por 23 millones, que será transformado en hotel de 116 habitaciones.

El objetivo es adquirir y desarrollar cerca de 12 hoteles de modelo select service, sumando aproximadamente 2.500 camas en ubicaciones estratégicas del país.

Renta 4 se une a Westmont Hospitality y Grupo Lar para crear una plataforma hotelera en España con una inversión prevista de 350 millones de euros en tres años.

Renta 4 se ha incorporado a la alianza estratégica formada por Westmont Hospitality y Grupo Lar para desarrollar y operar una plataforma de hoteles select service en España, con un objetivo de inversión de, aproximadamente, 350 millones de euros durante los próximos tres años.

La alianza prevé destinar este capital a la adquisición y desarrollo de cerca de 12 hoteles, que sumarán alrededor de 2.500 camas en ubicaciones estratégicas de los principales mercados españoles.

Los activos de la plataforma estarán orientados a un modelo de select service, caracterizado por un servicio de calidad ajustado, una relación calidad-precio competitiva y un compromiso con criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y gobierno corporativo (ESG).

La plataforma ya ha completado su primera operación, con la adquisición de un edificio de oficinas céntrico en Málaga por 23 millones de euros para su posterior transformación en hotel. El activo cuenta con 116 habitaciones y 3.833 metros cuadrados y está situado en una zona céntrica de la ciudad, cerca de la estación del AVE.

La operación contempla un horizonte de salida de cinco años y responde, según los socios, a la demanda de este tipo de hoteles y el mercado select service.

Además, la alianza avanza en una segunda operación en Barcelona, con un capital objetivo de 38 millones de euros, que contempla la adquisición de suelo en Sant Adrià de Besòs para construir un hotel de 225 habitaciones y 7.344 metros cuadrados.

El proyecto de Barcelona se ubica en este municipio cerca de la ciudad y con buenas comunicaciones y forma parte del plan de crecimiento de la plataforma.