Mutuactivos ve oportunidades en la renta fija aprovechando las turbulencias del mercado

La firma ha gestionado activamente sus carteras en 2026, incrementando la calidad y liquidez, y ajustando la duración para adaptarse a la volatilidad del mercado.

La gestora destaca que la rentabilidad potencial de sus fondos de renta fija ronda actualmente entre el 3% y el 4%, superior a la de meses anteriores.

Mutuactivos identifica oportunidades en la renta fija tras las recientes turbulencias de mercado y el aumento de las rentabilidades exigidas a los bonos.

La renta fija está viviendo un año complicado. El repunte de la inflación, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el endurecimiento de las expectativas sobre los tipos de interés han penalizado el comportamiento de muchos fondos durante 2026.

Sin embargo, en Mutuactivos creen que precisamente esos movimientos han hecho que el mercado ofrezca hoy oportunidades más atractivas para los inversores con un horizonte de medio y largo plazo.

Como explican desde la gestora de Mutua Madrileña, el cierre del Estrecho de Ormuz, la tensión en Oriente Medio y la subida del precio del petróleo han elevado las expectativas de inflación, y eso se ha notado enseguida en los mercados de deuda: han subido las rentabilidades exigidas a los bonos y han bajado los precios de los títulos ya emitidos, lo que ha penalizado temporalmente a muchos fondos de renta fija.

Sin embargo, Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de Mutuactivos, pide calma: "No estamos ante un problema de la calidad de las empresas de los fondos, sino ante una caída temporal de valoración provocada por un cambio brusco en las expectativas de inflación y tipos tras el shock geopolítico. El mercado ya descuenta que el Banco Central Europeo va a subir los tipos tres veces hasta el 3%, y eso, quizá, es excesivo".

Para el experto, lo importante es que las carteras ofrecen ahora una rentabilidad potencial mayor que a principios de año.

Las TIR (la rentabilidad esperada anualizada si la situación del mercado se mantiene) de algunos de los principales fondos de renta fija de Mutuactivos rondan hoy entre el 3% y el 4%, muy por encima de los niveles de hace apenas unos meses. Y si finalmente el BCE no sube tanto los tipos, podrían ser mayores.

¿Depósitos o renta fija?

El regreso de los depósitos bancarios con remuneraciones más atractivas ha reabierto un debate que parecía olvidado. Muchos ahorradores observan que los fondos de renta fija han tenido un comportamiento discreto durante gran parte del año y se preguntan si no sería más conveniente trasladar su dinero a productos que ofrecen una rentabilidad conocida de antemano.

Sin embargo, desde Mutuactivos creen que esa comparación puede resultar engañosa si solo se tiene en cuenta lo ocurrido en los últimos meses. A su juicio, fijarse únicamente en la rentabilidad pasada de los fondos sin considerar cómo han cambiado las condiciones de mercado puede llevar a conclusiones equivocadas.

"Optar hoy por un depósito es como conducir mirando solo el retrovisor; la oportunidad está ahora en renta fija", resume Dolz de Espejo.

No es una comparación al azar. La entidad recuerda que las ofertas de depósitos que ahora resultan atractivas responden, precisamente, a la subida de los tipos de interés. Pero esa misma subida también ha elevado la rentabilidad potencial de los fondos de renta fija, que además podrían beneficiarse si la inflación empieza a moderarse y los bancos centrales terminan endureciendo menos su política monetaria de lo que hoy descuentan los mercados.

Gestión activa para navegar la incertidumbre

Durante 2026, Mutuactivos ha llevado a cabo una gestión especialmente activa en sus fondos de renta fija: ha ido reduciendo la exposición a crédito y mejorando la calidad de las empresas de la cartera, aumentando la liquidez y ajustando tácticamente la duración (sensibilidad a tipos) de las carteras a medida que cambiaban las expectativas de inflación y tipos.

"La filosofía siempre ha sido la misma: aprovechar las oportunidades cuando el mercado se vuelve excesivamente pesimista, manteniendo al mismo tiempo una elevada disciplina de riesgo", explica Dolz de Espejo.

Esa estrategia le ha permitido a la gestora adaptar sus carteras a un entorno marcado por el riesgo geopolítico, una inflación que no termina de ceder y las dudas sobre la deuda pública en economías como Estados Unidos y Francia.

De cara a los próximos meses, en Mutuactivos consideran que el mercado ya recoge buena parte de los escenarios más pesimistas para la deuda pública europea, aunque aún están cautos con la deuda privada por lo bajos que están los diferenciales de crédito (el extra que paga una empresa frente a su gobierno por emitir).

La conclusión de la gestora es clara: después de las correcciones de este año, hay más motivos para seguir invertido en renta fija que para salir de este activo. Las carteras cuentan hoy con mayor rentabilidad implícita, una posición prudente en crédito y una exposición a duración que podría salir beneficiada si el escenario económico acaba siendo menos duro de lo que ahora esperan los mercados.