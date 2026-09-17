Mutuactivos lanza un nuevo fondo enfocado en crédito corporativo, financiero y deuda pública
El fondo podrá invertir hasta un máximo del 40% en deuda subordinada.
El aumento de los tipos de interés mejora notablemente la rentabilidad esperada de la renta fija.
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Mutuactivos ha lanzado el fondo 'Mutuafondo 2029 II, FI', centrado en crédito corporativo, financiero y deuda pública.
El fondo podrá invertir hasta un 40% en deuda subordinada, y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles y emisiones de baja calidad crediticia o sin rating.
La rentabilidad anual bruta estimada supera el 4%, aunque no está garantizada, y el vencimiento del producto es el 17 de diciembre de 2029.
Está dirigido a inversores con horizonte de inversión superior a tres años.
Mutuactivos SGIIC, la gestora de Mutua Madrileña, ha lanzado el 'Mutuafondo 2029 II, FI', un fondo de inversión que invertirá principalmente en activos de crédito corporativo, crédito financiero y deuda pública.
El vehículo podrá invertir hasta un máximo del 40% de su patrimonio en deuda subordinada, hasta un 10% en bonos contingentes convertibles y hasta un 10% en emisiones de baja calidad crediticia o sin rating.
A su vez, la exposición conjunta a bonos contingentes convertibles, activos de baja calidad crediticia y activos sin rating no podrá superar el 10% del patrimonio.
La rentabilidad anual bruta estimada para el fondo, calculada en la fecha del lanzamiento y no garantizada, supera el 4%.
Se trata de un vehículo dirigido a clientes que pueden mantener su inversión durante un horizonte temporal superior a los tres años, puesto que el vencimiento del producto está fijado para el 17 de diciembre de 2029.