Mutuactivos renta fija.

Mutuactivos renta fija. Mutuactivos

Fondos de inversión

Mutuactivos lanza un nuevo fondo enfocado en crédito corporativo, financiero y deuda pública

El fondo podrá invertir hasta un máximo del 40% en deuda subordinada.

El aumento de los tipos de interés mejora notablemente la rentabilidad esperada de la renta fija.

Más información: Mutuactivos ve oportunidades en la renta fija aprovechando las turbulencias del mercado

L. Broche
Publicada
Las claves
Síguenos
Las claves
Generado con IA

Mutuactivos ha lanzado el fondo 'Mutuafondo 2029 II, FI', centrado en crédito corporativo, financiero y deuda pública.

El fondo podrá invertir hasta un 40% en deuda subordinada, y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles y emisiones de baja calidad crediticia o sin rating.

La rentabilidad anual bruta estimada supera el 4%, aunque no está garantizada, y el vencimiento del producto es el 17 de diciembre de 2029.

Está dirigido a inversores con horizonte de inversión superior a tres años.

Mutuactivos SGIIC, la gestora de Mutua Madrileña, ha lanzado el 'Mutuafondo 2029 II, FI', un fondo de inversión que invertirá principalmente en activos de crédito corporativo, crédito financiero y deuda pública.

El vehículo podrá invertir hasta un máximo del 40% de su patrimonio en deuda subordinada, hasta un 10% en bonos contingentes convertibles y hasta un 10% en emisiones de baja calidad crediticia o sin rating.

A su vez, la exposición conjunta a bonos contingentes convertibles, activos de baja calidad crediticia y activos sin rating no podrá superar el 10% del patrimonio.

La rentabilidad anual bruta estimada para el fondo, calculada en la fecha del lanzamiento y no garantizada, supera el 4%.

Se trata de un vehículo dirigido a clientes que pueden mantener su inversión durante un horizonte temporal superior a los tres años, puesto que el vencimiento del producto está fijado para el 17 de diciembre de 2029.