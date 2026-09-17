Inveready lanza su primer fondo de 'search funds' con 20 millones de capacidad

La gestión estará a cargo de Roger Piqué, Ignacio Puig, Ernest Gassó y Jaume Argerich, quien se incorpora como socio responsable de la nueva estrategia.

Arranca con una cartera adquirida a un family office y dos operaciones ya en cartera, lo que acelera su despliegue.

El fondo se centrará en invertir en pymes europeas rentables y estables con entre 1 y 3 millones de euros de ebitda.

Inveready lanza su primer fondo especializado en 'search funds', Inveready Searchers I, con una capacidad de 20 millones de euros.

Inveready ha lanzado Inveready Searchers I, su primer fondo especializado en search funds, ampliando así su actividad dentro del capital riesgo.

El vehículo, ya autorizado por la CNMV, cuenta con un tamaño objetivo de 20 millones de euros y aspira a movilizar hasta tres veces este importe mediante coinversiones.

La estrategia se centrará en pymes europeas rentables y estables, con entre 1 y 3 millones de euros de ebitda, de la mano de searchers con experiencia operativa.

Además, el fondo arranca con una cartera adquirida a un family office y dos operaciones ya en cartera, lo que permite acelerar su despliegue.

Esto permitirá al fondo acortar entre uno y dos años el periodo de inversión, frente a la alternativa de un fondo de searchers de nueva creación.

El fondo será gestionado por Roger Piqué, Ignacio Puig, Ernest Gassó y Jaume Argerich, que se incorpora a Inveready como socio responsable de esta nueva estrategia.

Argerich cuenta con una amplia experiencia en el segmento de search funds. Durante los últimos seis años, ha liderado un family office donde desarrolló con éxito una estrategia de inversión en searchers, adquiriendo empresas en sectores como la climatización, el mantenimiento de extintores, la automatización industrial o el cartón ondulado.

Con anterioridad, había trabajado en posiciones directivas en Ficosa/Panasonic y en Criteria CaixaBank.