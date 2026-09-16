Loora levanta 19 M€ en una ronda liderada por la israelí Union Tech Ventures para extender la enseñanza de inglés

La nueva financiación se destinará a reforzar equipos de IA, mejorar el producto y acelerar el crecimiento en empresas e instituciones, duplicando la plantilla en seis meses.

Loora cuenta con 495.000 usuarios en España, un 110% más que hace un año, y supera los 15 millones de usuarios globales.

La plataforma de aprendizaje de inglés con IA suma ya 43,3 millones de euros captados desde su fundación en 2021.

Loora ha cerrado una ronda de financiación Serie B de 19 millones de euros, liderada por Union Tech Ventures.

Loora, plataforma de aprendizaje de inglés con inteligencia artificial y una de las grandes rivales de las populares apps Duolingo o Babbel, ha cerrado una ronda de financiación serie B de 22 millones de dólares (19 millones de euros), con la que ya suma una financiación total captada de 43,3 millones desde su creación en 2021.

La operación ha sido liderada por el fondo israelí Union Tech Ventures, con la participación de vgames y de los actuales inversores Emerge, Hearst Ventures y QP Ventures.

La plataforma de IA especializada en aprendizaje de inglés -fundada por Roy Mor y Yonatan Levin- alcanza los 495.000 usuarios en España, un 110% más que hace un año, y supera los 15 millones de usuarios en todo el mundo.

Los usuarios españoles dedican una media de 11 minutos al día a mejorar su fluidez en inglés, principalmente para mejorar sus oportunidades profesionales, aunque también utilizan la plataforma para desenvolverse en situaciones cotidianas, como preparar una entrevista de trabajo, conocer gente o pedir en un restaurante durante un viaje, tal y como desvelan desde Loora.

En sentido amplio, el perfil de los usuarios de Loora son adultos de entre 25 y 55 años que buscan alcanzar la fluidez en inglés.

La nueva financiación se destinará a reforzar los equipos de investigación e ingeniería de IA, mejorar el producto y acelerar el crecimiento del negocio dirigido a empresas e instituciones.

Como parte de este plan, Loora prevé duplicar su plantilla durante los próximos seis meses, pasando de 30 a 60 profesionales.

El 95% de la población mundial no es nativa en inglés, pero esta es una capacidad requerida para acceder al 98,5% de los empleadores en la mayoría de países del mundo. "Más de 1.500 millones de personas en el mundo aprenden inglés para ampliar sus oportunidades profesionales y personales", recuerda Roxanne Horesh, directora general de Union Tech Ventures, quien ha liderado la inversión en Loora.