Ibercaja lanza un fondo de bolsa guiado por la geoestrategia: seguridad, recursos naturales y autonomía energética

Hasta un 20% de la cartera podrá destinarse a instrumentos ligados a materias primas y metales preciosos.

El fondo invertirá más del 75% en acciones de compañías relevantes en defensa, ciberseguridad, recursos naturales y eficiencia energética.

La partida de la geoestrategia mundial y la soberanía europea también se juega desde Zaragoza. La gestora de Ibercaja ha lanzado al mercado el fondo de fondos global Ibercaja Geoestrategia, centrado en temáticas como la seguridad, los recursos naturales y la autonomía energética.

El vehículo de Ibercaja Gestión invertirá más del 75% en acciones de compañías cuyos ingresos provengan de una manera "relevante" del ámbito de la seguridad (defensa, ciberseguridad, etc); la autonomía de recursos naturales (seguridad alimentaria, agua, materias primas o tierras raras) y la independencia energética (infraestructuras críticas, eficiencia energética…), con cualquier nivel de capitalización bursátil, según su folleto.

Incluso, hasta un 20% de la exposición total de la cartera se podrá invertir en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a las materias primas y los metales preciosos a través de activos aptos.

Como advierte la entidad aragonesa, "las IIC que componen la cartera del fondo se seleccionarán entre los que la sociedad gestora considere los mejores fondos de inversión de las gestoras de mayor prestigio a nivel internacional atendiendo a criterios tanto cualitativos como cuantitativos".

En un vídeo corporativo, Jorge Urriza, responsable de Estrategia en Ibercaja Gestión, explica que la cartera del Ibercaja Geoestrategia podrá albergar ETF temáticos, fondos de inversión especialistas en esta temática y compañías con un gran impacto en los retos plasmados en la estrategia del producto.

El ejecutivo subraya que el brazo de inversión de Ibercaja se convierte así en la primera gestora española en lanzar un fondo con esta temática.

"El mundo ha cambiado. Los acontecimientos geopolíticos se producen cada vez con mayor velocidad. Ucrania, Oriente Medio, incluso la amenaza sobre Taiwán ha girado la mirada sobre el tablero geopolítico. Un tablero que nos muestra la debilidad de algunas alianzas energéticas, ataques o ciberataques a infraestructuras críticas, la carrera tecnológica e, incluso, la fragilidad de algunos corredores logísticos. ¿Estaríamos ante un nuevo orden mundial?", se pregunta Urriza en el vídeo presentación del fondo, que tratará de aprovechar estos grandes retos a través de sus tres verticales de inversión.

El fondo se comercializará a partir de seis euros con una comisión de gestión del 0,83% si es a través de gestión discrecional de carteras de fondos o para fondos de fondos, seguros y planes de pensiones del Grupo Ibercaja, y desde 50 euros con una tarifa del 1,7% para público general.