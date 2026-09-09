Impact Bridge promueve la integración de Airos y Esgir para crear el líder español en alimentación sin gluten

El Grupo Airos tendrá una cuota de mercado del 15% en el sector sin gluten español y planea expandirse internacionalmente mediante adquisiciones.

La integración permitirá a Esgir mudarse a una nueva planta en Valencia, triplicando su capacidad productiva y modernizando instalaciones.

El nuevo Grupo Airos alcanzará una facturación pro forma cercana a los 30 millones de euros y aspira a duplicarla en cinco años.

Impact Bridge impulsa la integración de Airos Delicatessen y Esgir para formar el líder español en alimentación sin gluten.

El fondo Impact Bridge, a través de su fondo de agro sostenible, ha promovido la integración de las compañías Airos Delicatessen y Esgir para crear el líder español en alimentación sin gluten.

El Grupo Airos, resultante de la integración, suma una facturación agregada pro forma cercana a los 30 millones de euros. Con el empuje de Impact Bridge, la intención del grupo es doblar facturación en cinco años, hasta los 60 millones, sin contar con otras posibles adquisiciones complementarias.

Airos tiene su planta de producción en Martorell (Barcelona) y Esgir, adquirida al 100% por la primera, tiene la suya en Valencia. La integración entre ambas y la financiación del fondo le permitirá a la valenciana mudarse a una nueva planta en Valencia, a pocos metros de la actual, para triplicar la producción y modernizar las instalaciones.

El fondo IB Sustainable AgriFood I invertirá hasta 30 o 35 millones de euros en el Grupo Airos. David Martínez, fundador y consejero delegado de Airos, continúa como accionista del grupo con una participación "relevante y de largo plazo" y seguirá liderando el proyecto junto al actual equipo directivo. "La gobernanza sigue siendo la misma", ha asegurado el fundador.

El mercado de la alimentación sin gluten en España mueve entre 200 y 250 millones de euros al año, incluyendo las pastas y harinas, segmento donde el Grupo Airos no opera. Aun con eso, la cuota de mercado de la resultante asciende al 15%.

David Martínez (Airos) y Cristiano Bartolini y Fernando Sanz-Pastor (Impact Bridge) durante el acto de presentación de la integración. Imagen cedida.

Airos Delicatessen ya tenía cierta facturación en los mercados internacionales (en Sudamérica y Portugal, y en menor medida en Italia y Malta), en torno a los 800.000 euros. Pero su hoja de ruta pasa por crecer en el extranjero a través de lanzamientos orgánicos y adquisiciones inorgánicas de competidores. "Ahora nos centraremos en un crecimiento más ordenado".

Según Cristiano Bartolini, senior director del fondo agro de Impact Bridge, desde Airos han detectado una treintena de empresas susceptibles de ser adquiridas en Europa para que el grupo gane escala. "Las iremos estudiando poco a poco, no se trata de integrar por integrar", ha matizado el ejecutivo.

Campeones regionales

La unión de Airos Delicatessen y Esgir suma 205 empleados en plantilla, y la intención del grupo es contratar a 50 personas más -sobre todo, con la ampliación en Valencia- en los próximos años. La marca Esgir sobrevivirá en los estantes.

Airos Delicatessen abrió su obrador de pastelería familiar en 1980. Especializado en panadería, bollería y productos congelados, por el encargo de una clienta que era celíaca, en 1982 comenzaron la producción sin gluten, para en 2007 dedicarse en exclusiva a este segmento.

Respecto al fondo financiador, IB Sustainable AgriFood I nació con vocación de levantar 150 millones de euros, y ya ha recaudado 165 millones en compromisos. Sus responsables anticipan que a finales de este año procederán al cierre del mismo. El leitmotiv del fondo de impacto es "crear campeones regionales" en sus diferentes verticales, ha recordado Fernando Sanz-Pastor, managing partner & co-head del fondo agro de Impact Bridge.

Impact Bridge ha sido asesorado por CaixaBank en el M&A, por EY en la due diligence, por Cuatrecasas en legal, por Marsh en seguros y por Hill en la due diligence técnica. Mientras que David Martínez y Airos han sido asesorados por Garrigues en los aspectos legales. Los vendedores de Esgir, por su parte, han sido asesorados por Suomi Advisory en M&A.