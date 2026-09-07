Mutuafondo Compromiso Solidario activa una clase de emergencia para ayudar a Nepal

Es la sexta vez que Mutuactivos activa esta clase del fondo para responder a emergencias o necesidades sociales urgentes.

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto 'Cáritas con Nepal' para cubrir necesidades básicas como agua, alimentos, ropa y refugio.

Mutuactivos ha reactivado la clase B del fondo Mutuafondo Compromiso Solidario para ayudar a los afectados por las inundaciones en Nepal.

Mutuactivos ha reactivado la clase B de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones registradas en Nepal el pasado 26 de agosto.

Los recursos recaudados se destinarán al proyecto ‘Cáritas con Nepal’, puesto en marcha por Cáritas Española para atender las necesidades básicas de la población damnificada.

La organización utilizará las aportaciones para adquirir agua potable, alimentos, ropa, mantas, lonas y otros materiales de refugio. Los fondos también servirán para financiar las cocinas comunitarias impulsadas por Cáritas, que actualmente proporcionan comida a cientos de familias afectadas por las inundaciones.

La Fundación Mutua Madrileña se ha comprometido a duplicar la cantidad recaudada por el fondo mediante una aportación extraordinaria. El compromiso se mantendrá para todas las suscripciones realizadas hasta finales de octubre.

Esta es la sexta ocasión en la que Mutuactivos activa la clase B del fondo para responder a una emergencia o a una necesidad social urgente. Con anterioridad, el vehículo canalizó recursos hacia proyectos relacionados con la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, el terremoto de Marruecos, la DANA de Valencia y los terremotos registrados en Venezuela.