La ex secretaria de Estado de Digitalización e IA Carme Artigas ficha como asesora tecnológica del fondo Nazca

La exdirectiva liderará la incorporación de expertos en tecnologías avanzadas y colaborará en el análisis y seguimiento de proyectos deep tech en fases tempranas.

Nazca Capital ha gestionado más de 1.000 millones de euros y recientemente lanzó un fondo de defensa y aeroespacio con capacidad de 600 millones.

Artigas aportará su experiencia en transformación digital, inteligencia artificial y tecnologías de uso dual, reforzando la estrategia tecnológica del fondo.

Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e IA, se incorpora como asesora tecnológica y presidirá el nuevo comité tecnológico de Nazca Capital.

Nazca Capital ha incorporado como operating partner a la ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, quien presidirá el nuevo comité tecnológico de la gestora y se sumará además a su consejo asesor industrial, según ha informado la firma a través de un comunicado de prensa.

Con este nombramiento, la entidad ha explicado que refuerza sus capacidades en transformación digital, inteligencia artificial (IA) y tecnologías de uso dual, siendo estos ámbitos determinantes tanto para la competitividad de las compañías como para la autonomía estratégica europea.

Artigas se incorpora de manera activa y se involucrará, junto al equipo de inversión, en la originación, el análisis y el seguimiento de proyectos en compañías tecnológicas de deep tech, las cuales cuentan con modelos disruptivos y se encuentran en fases de desarrollo tempranas.

Se trata de un ámbito en el que la gestora viene ampliando su foco y donde la combinación de criterio tecnológico y disciplina inversora resulta determinante.

Como parte de este refuerzo, Nazca constituirá un comité tecnológico presidido por Artigas cuyas funciones serán, entre otras, valorar con rigor la solidez tecnológica de cada oportunidad y ayudar a las compañías a acelerar su transformación y desarrollo tecnológico.

Asimismo, la nueva directiva será la responsable de incorporar a dicho comité perfiles de primer nivel en tecnologías punteras.

La experiencia de Artigas en inversión tecnológica se remonta al origen de su carrera, ya que entre 1999 y 2003 fue consejera delegada (CEO) de Ericsson Innova, el primer fondo de capital riesgo de Ericsson en Europa, desde el que asumió responsabilidades de gestión y gobierno en nueve compañías tecnológicas no cotizadas.

Posteriormente, cofundó y dirigió como CEO Synergic Partners, empresa pionera en big data en Europa adquirida por el grupo Telefónica en 2015, donde continuó como máxima responsable hasta su plena integración en el grupo.

En enero de 2020 fue nombrada la primera secretaria de Estado de Digitalización e IA, cargo que ejerció hasta diciembre de 2023 y desde el que elaboró la 'Ley de Startups', creó el Fondo Next Tech y lideró la negociación y aprobación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial.

Defensa y aeroespacio

De igual modo, ha sido copresidenta del consejo asesor de la Inteligencia Artificial de Naciones Unidas y ocupa, desde octubre de 2023, el puesto de senior fellow del Belfer Center de la Harvard Kennedy School, habiéndose convertido en la primera mujer española en asumir esta responsabilidad.

Hasta la fecha, Nazca Capital ha levantado una decena de fondos y gestiona más de 1.000 millones de euros en activos, en tanto que ha realizado casi 120 transacciones.

Su último fondo, de defensa y aeroespacio, tiene capacidad para 600 millones, al tiempo que Oesía y Nazca Capital -como fruto de su alianza estratégica y accionarial- anunciaron la creación de un nuevo fondo de venture capital de 150 millones de euros para impulsar y financiar startups y scaleups tecnológicas españolas y europeas con soluciones de uso dual. Esto es, válidas tanto para el campo militar como el terreno civil.