Unicaja lanza un fondo de bolsa global de la mano de Fidelity

El fondo ofrece diferentes clases de participación y mínimos de inversión, permitiendo suscripción a través de gestión discrecional o planes de aportaciones mensuales.

Está gestionado por Matt Jones, Daniel Swift y Hiten Savani, e incluye acciones como Nvidia, Alphabet, Samsung Electronics y Taiwan Semiconductor.

El fondo invierte en el Fidelity Funds-FIRST All Country World, que sigue el índice MSCI ACWI con más de 2.400 valores de 47 países.

Unicaja ha lanzado un fondo de bolsa global en colaboración con Fidelity, llamado Unicaja Renta Variable Global.

Unicaja continúa diversificando su red de proveedores de fondos de inversión. La gestora del banco malagueño ha lanzado un fondo de bolsa global cuya estrategia es invertir en uno de los fondos estrella de la gestora americana Fidelity.

El nuevo Unicaja Renta Variable Global tendrá dentro el Fidelity Funds-FIRST All Country World, cuyo índice de referencia es el MSCI ACWI Index.

La gama FIRST de Fidelity combina análisis cuantitativo y selección cualitativa de alta convicción. Mientras que el índice comparable es un selectivo bursátil global que mide el comportamiento de empresas medianas y grandes, e incluye más de 2.400 valores de 47 países, tanto de mercados desarrollados como emergentes.

En concreto, este fondo está gestionado por Matt Jones, Daniel Swift y Hiten Savani, y tiene acciones en cartera como Nvidia, Alphabet, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor o Murata Manufacturing.

"El equipo de gestión de carteras cree que los analistas de Fidelity son capaces de identificar oportunidades de inversión con potencial para ofrecer rentabilidad a largo plazo aprovechando las ineficiencias del mercado de valores. El proceso de inversión del equipo capta las recomendaciones de mayor convicción de los analistas de Fidelity de manera consistente", según la información comercial del fondo.

El nuevo fondo de acciones globales de Unicaja Asset Management de la mano de Fidelity tiene diferentes clases de participaciones, con diversos mínimos de inversión (seis, 300.000 y un millón de euros) y comisiones de gestión (0,51%, 0,75%, 0,9% y 1,5%) en función del servicio ofrecido por el banco andaluz.

Puesto que los clientes pueden suscribir desde la gestión discrecional de carteras hasta un plan sistemático de aportaciones mensuales.

Unicaja AM lleva un tiempo reordenado su escaparte de fondos mediante distintas colaboraciones con grandes gestoras internacionales. Por ejemplo, a finales del año pasado registró un fondo de bolsas de países emergentes en asociación con AllianceBernstein. Como informó este periódico, el Unifond Renta Variable Emergente da acceso al AB SICAV I – Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio S1.

Asimismo, la entidad había formalizado antes un acuerdo para fondos multiactivos con grandes gestoras internacionales como BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, al tiempo que sigue distribuyendo -aunque cada vez menos- fondos de JPMorgan AM como herencia de Liberbank.

También tiene dos fondos delegados en la española Dunas Capital AM, el Unifond Gestión Crecimiento y el Unifond Gestión Prudente.