El 'unicornio' vasco Multiverse levanta 500M entre Forgepoint, BNP Solar Impulse o Bullhound para revolucionar la IA

Los fondos se destinarán a ampliar el desarrollo de modelos de IA, invertir en infraestructuras y reforzar la presencia global de la empresa en mercados estratégicos.

La tecnología CompactifAI de Multiverse permite comprimir modelos de inteligencia artificial hasta en un 95% con mínima pérdida de precisión, haciéndolos más eficientes y accesibles.

La operación ha sido coliderada por fondos internacionales como Forgepoint Capital, BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund y Bullhound Capital, además de recibir apoyo de inversores como Santander, HP y Qatar Development Bank.

Multiverse Computing ha cerrado una ronda de financiación serie C de 500 millones de euros, alcanzando una valoración de 1.500 millones y consolidándose como unicornio.

Multiverse Computing, el gigante vasco de la inteligencia artificial y referente mundial en IA eficiente, ha cerrado una ronda de financiación histórica en España tipo serie C de hasta 570 millones de dólares (500 millones de euros), con una valoración pre-money de 1.700 millones de dólares (1.500 millones de euros), cinco veces superior a la alcanzada en su serie B.

Por tanto, se convierte en unicornio de pleno derecho, al haber superado la cota de los 1.000 millones de dólares de valoración aun sin haber salido a bolsa.

La operación está coliderada por grandes fondos internacionales como Forgepoint Capital International, BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund y Bullhound Capital.

Y ya ha recibido compromisos de inversores como Santander Alternative Investments, Tikehau Capital, HP Inc, Orange Ventures, Scania Invest, NAventures (el brazo de capital riesgo corporativo de National Bank of Canada), Qatar Development Bank, Zouk Capital, SETT (más conocida como la 'Sepi digital'), EIC Fund, el fondo Hazten Scale-Up del Gobierno Vasco y Kutxa Fundazioa.

La ronda, asesorada por JPMorgan y Santander CIB, elevará previsiblemente la financiación total captada por la compañía hasta los 800 millones de dólares, incluidas las rondas anteriores, y podría mantenerse abierta a la incorporación "selectiva" de nuevos inversores estratégicos.

En el centro de la plataforma de Multiverse se encuentra CompactifAI, una tecnología de compresión que aplica redes tensoriales -un marco matemático procedente de la física cuántica- a la compresión de modelos de inteligencia artificial.

"Durante años, la industria de la IA ha dado por válida una falsa limitación: que los modelos potentes requieren infraestructuras costosas", afirma Enrique Lizaso, cofundador y CEO de Multiverse Computing.

"Esa limitación ya no existe. Hemos demostrado que la IA puede funcionar a pleno rendimiento en un smartphone, dentro de un centro de datos soberano o en una planta industrial sin conexión a la nube. Esta ronda marca el momento de escalar esa capacidad en todos los sectores que la necesitan".

Esta aplicación, desarrollada de forma pionera por el cofundador y director científico de la compañía, el Dr. Román Orús, permite reducir entre un 80% y un 95% el tamaño de los grandes modelos de lenguaje con una pérdida de precisión mínima.

Clientes

El resultado es una IA más rápida, con un menor consumo energético y desplegable en entornos en los que enviar datos a un hiperescalador resulta demasiado caro, demasiado lento o no está permitido.

Sus modelos ya están desplegados en millones de dispositivos y sistemas, entre ellos drones, cámaras, satélites, vehículos e infraestructuras de telecomunicaciones, y está previsto que también se integren en ordenadores con capacidades de IA.

La compañía trabaja con clientes y socios de sectores como la industria, los servicios financieros, la energía, el sector aeroespacial, la ciberseguridad, la defensa y las ciencias de la salud y la vida. Entre ellos se encuentran Allianz, el Banco de Canadá, Bosch, Iberdrola, Indra, PwC y Telefónica.

Los fondos de esta ronda se destinarán a ampliar la biblioteca de Multiverse de los modelos de IA más eficientes del mundo; reforzar la investigación y el desarrollo de algoritmos propios de última generación; realizar inversiones estratégicas en infraestructuras de gigafactorías soberanas de IA y en la capa de software necesaria para estos despliegues; y consolidar la presencia regional de la compañía en mercados clave de Asia oriental, el sudeste asiático, Oriente Medio, Canadá y Estados Unidos.