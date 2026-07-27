Revolut venderá activos privados con Apollo, Hamilton Lane, Partners Group y Ares desde un euro

Esta iniciativa democratiza el acceso a inversiones alternativas, antes reservadas a banca privada, buscando diversificar y reducir la volatilidad en las carteras.

Los inversores tendrán ventanas periódicas de liquidez para retirar su dinero de manera estructurada.

Revolut abre la inversión en activos alternativos privados -capital riesgo, deuda privada, infraestructuras e inmobiliario- a todos sus clientes europeos a partir de un euro.

La fintech, que acaba de cerrar una ronda secundaria de venta de acciones a sus empleados y ya vale más de 100.000 millones de euros, ha llegado a un acuerdo con cuatro proveedores para ofrecer fondos de activos privados en formato Eltif 2.0 (fondo europeo de inversión a largo plazo en su segunda versión legislativa) y de tipo evergreen (de duración indefinida).

Esto significa que se ofrecerán ventanas periódicas de liquidez para que los clientes puedan retirar su dinero de forma estructurada.

Los clientes de Revolut podrán invertir en activos privados a través de los fondos de gigantes como Apollo, Hamilton Lane, Partners Group y Ares Management.

No obstante, como reconoce Rolandas Juteika, director de Inversiones y Trading de Revolut, en conversación con este periódico, el neobanco está abierto a incorporar nuevos proveedores a medio plazo.

Mejorar las carteras

Revolut democratiza la inversión en activos alternativos como fuente de descorrelación y diversificación con los mercados tradicionales (acciones, bonos) para reducir la volatilidad, y como palanca de rentabilidades extra para las carteras de los clientes, para todos los públicos y no sólo para banca privada, un segmento en el que está trabajando para los próximos meses.

Como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, Revolut va a estrenar su banca privada en Reino Unido como antesala de Europa: para criptobros con más de 500.000 euros. Si bien el plazo de lanzamiento en el resto del Viejo Continente no está definido y los activos privados, además, serán invertibles por todos los usuarios de Revolut.