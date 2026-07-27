CaixaBank lanza sus tres primeros 'hedge funds' de mercados privados para los clientes de banca privada

Los fondos están diseñados para perfiles conservador, equilibrado y de alto potencial de rentabilidad, adaptándose a distintas necesidades de inversores de altos patrimonios.

Cada fondo prevé invertir al menos en cinco fondos subyacentes evergreen, con un límite del 30% por vehículo, promoviendo la diversificación.

Los nuevos fondos, Multistrategy, Growth e Income, invierten en capital riesgo, deuda privada e infraestructuras, y requieren una inversión mínima de 50.000 euros.

CaixaBank ha ampliado su oferta de inversión alternativa para clientes de Wealth Management (altos patrimonios) con el lanzamiento de una gama de fondos multiestrategia de activos alternativos compuesta de tres fondos de inversión libre (FIL) o hedge funds: CaixaBank Multistrategy, CaixaBank Growth y CaixaBank Income.

Se trata de fondos que invierten a través de fondos subyacentes en los mercados de capital riesgo, deuda privada e infraestructuras. Son los primeros fondos de inversión libre de mercados privados que lanza la entidad.

Los nuevos fondos están destinados a los clientes de CaixaBank Wealth Management con contrato de asesoramiento, y la inversión mínima en cada uno se sitúa en 50.000 euros.

Cada FIL prevé invertir, como mínimo, en cinco fondos subyacentes evergreen, con un límite general del 30% por vehículo, lo que garantiza un nivel elevado de diversificación, tanto por tipo de activo como por gestor.

El CaixaBank Income se orienta a un perfil más conservador dentro de los activos alternativos, con énfasis en generación de ingresos recurrentes y protección de la inflación a medio y largo plazo.

El CaixaBank Multistrategy se configura como la opción de perfil equilibrado. Mientras que el CaixaBank Growth representa el perfil con un mayor potencial de rentabilidad de capital.

Estos lanzamientos representan un nuevo hito en la hoja de ruta de activos alternativos del Grupo CaixaBank. En los últimos meses, CaixaBank Asset Management ha impulsado capacidades específicas para esta clase de activos mediante la creación de una dirección especializada -la dirección de Desarrollo y Gestión de Activos Alternativos-, la incorporación de un equipo especializado, y el desarrollo de nuevas soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de los clientes de alto patrimonio.