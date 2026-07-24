CaixaBank AM se convierte en la primera gestora española que permite el préstamo de valores

Esta práctica, habitual en otros países europeos, ayuda a mejorar la rentabilidad de los fondos y es posible en España desde octubre de 2025.

Cecabank actuará como agente de préstamo y custodio, garantizando la identificación y trazabilidad de los activos prestados y las garantías recibidas.

El porcentaje máximo del patrimonio de cada fondo que se podrá prestar oscilará entre el 24% y el 25%, dependiendo del fondo.

CaixaBank Asset Management es la primera gestora española que permite el préstamo de valores en cerca de 50 de sus fondos líquidos.

CaixaBank Asset Management se convierte en la primera gestora española que permite el préstamo de valores a sus fondos. El brazo de inversión de CaixaBank ha abierto esta posibilidad para cerca de una cincuentena de sus fondos líquidos.

Entre ellos, hay fondos tan populares como CaixaBank Ahorro, CaixaBank Bolsa España 150, buena parte de los CaixaBank Master, CaixaBank Small & Mid Caps España, CaixaBank Multisalud, los CaixaBank Smart o CaixaBank Banca Privada Selección.

En un hecho relevante en la CNMV, la gestora de CaixaBank especifica que el porcentaje máximo del patrimonio sobre el que se aplicará el préstamo de valores oscilará entre el 24% y el 25%, según el fondo.

En este proceso, Cecabank actuará como agente de préstamo, dado que el banco mayorista es el custodio y depositario de los fondos de CaixaBank AM.

Los activos prestados (acciones, pero también bonos) y las garantías recibidas serán objeto de un registro diferenciado en el depositario, "garantizando en todo momento su identificación, trazabilidad y correcta atribución a cada IIC prestamista".

En todo caso, "el volumen de los valores prestados no podrá comprometer la capacidad de la institución de atender las solicitudes de reembolso", condiciona el hecho relevante.

Y explica que "las operaciones de préstamo de valores estarán adecuadamente garantizadas en los términos establecidos por la normativa reguladora del préstamo de valores y deberán estar inicialmente cubiertas con una garantía cuyo valor de mercado sea superior al valor de mercado del valor prestado".

Rareza española

Así, "la operativa sólo se realizará con contrapartes que, a juicio de la gestora, cuentan con solvencia suficiente".

El préstamo de valores es una operación temporal en la que un fondo cede sus acciones o bonos a un tercero a cambio de una comisión y una garantía. Esto ayuda a mejorar la rentabilidad del fondo y permite que otros inversores operen en el mercado.

Normalmente, los inversores bajistas, quienes se ponen cortos con esos valores prestados en muchas compañías o países.

El préstamo de valores en los fondos de inversión españoles se permite oficialmente desde el 18 de octubre de 2025. Esta operativa se regula de manera general mediante la Orden ECM/1155/2025.

España era el único gran país de la Unión Europea que no permitía esta práctica con carácter general, lo que situaba a sus gestoras en inferioridad frente a mercados como Luxemburgo o Irlanda.