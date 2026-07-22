Creand lanza un fondo de 25 millones con Blue Opal Capital para invertir en startups tecnológicas americanas

Creand Wealth Management cerró 2025 con un patrimonio de 6.801 millones de euros en España, y su gestora alcanzó 3.404 millones en activos bajo gestión.

El fondo tendrá una vida de siete años, prorrogables hasta nueve, y la inversión mínima será de 100.000 euros, aunque algunos clientes podrán acceder desde 50.000 euros bajo ciertas condiciones.

La estrategia de capital riesgo invertirá en fondos de venture capital enfocados en compañías en fases tempranas con alto potencial de crecimiento y sesgo tecnológico.

Creand Asset Management lanza un fondo de 25 millones de euros junto a Blue Opal Capital para invertir en startups tecnológicas estadounidenses.

Creand Asset Management vuelve a ofrecer a sus clientes de banca privada en España oportunidades de inversión de nicho y exclusivas en los mercados internacionales.

Su gestora local (Gesalcalá) ha lanzado una estrategia de capital riesgo que pretende levantar hasta 25 millones de euros con una sociedad y un fondo paralelo para invertir en startups tecnológicas americanas.

Y lo ha hecho tras sellar un mandato de asesoramiento con la firma americana de venture Blue Opal Capital, con sede en Nueva York.

La sociedad registrada es Blue Opal Capital USA Technology UC-A, y el fondo es el Blue Opal Capital American Technology VC.

En ambos casos, la cartera invertirá en fondos de venture capital especializados en compañías de reciente creación o en fases tempranas de desarrollo con alto potencial de crecimiento, con sesgo tecnológico.

Desde 50.000 euros

El enfoque será multisectorial, pero la actividad tendrá que tener lugar principalmente en Estados Unidos.

La vida de la estrategia será de siete años, prorrogables por dos periodos de un año cada uno, hasta los nueve en total.

La inversión mínima general será de 100.000 euros, aunque algunos clientes desde 50.000 euros podrán entrar siempre y cuando reciban asesoramiento financiero, su patrimonio supere los 500.000 euros y esta posición no represente más de un 10% de su cartera, según el folleto.

Creand Wealth Management, la entidad de banca privada y gestión patrimonial del grupo andorrano Creand en España, cerró el 2025 con un patrimonio de 6.801 millones de euros, un 31% más con respecto a 2024.

En particular, la gestora de inversiones, Creand Asset Management, finalizó con 3.404 millones en activos bajo gestión, volumen un 47% superior.