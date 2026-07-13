Acurio cierra un fondo pionero de 115 millones en secundarios de fondos europeos de 'venture'

Acurio Ventures gestiona ya más de 450 millones de euros tras el cierre de este nuevo vehículo, que ofrece soluciones de liquidez ante la baja actividad de desinversiones en el sector.

La estrategia principal es invertir en fondos maduros de venture capital europeo, comprando participaciones con descuento y buscando un retorno neto mínimo de dos veces el dinero invertido.

El fondo, Acurio Secondaries I FCR, ha recaudado capital exclusivamente de inversores privados, incluyendo una de las mayores universidades de EE.UU., planes de pensiones y más de 35 family offices.

Acurio Ventures ha cerrado un fondo pionero de 115 millones de euros centrado en secundarios de fondos europeos de venture capital.

Acurio Ventures, la gestora de Ander Michelena, Kate Cornell, Diego Recondo y Hugo Fernández-Mardomingo, ha lanzado y ya cerrado un fondo pionero de 115 millones de euros centrado en secundarios en fondos de venture capital europeos.

Acurio Secondaries I FCR ha recaudado todo el dinero íntegramente entre inversores privados, superando su objetivo inicial de captación de 100 millones. El inversor ancla es una de las mayores universidades de Estados Unidos, a quien le acompañan planes de pensiones y más de 35 family offices.

Aproximadamente, el 30% y el 25% del capital levantado ha sido comprometido por inversores institucionales e internacionales, respectivamente. Mientras que los socios de Acurio han puesto 15 millones.

Esto supone un hito en el mercado porque, en el contexto actual, los fondos de capital riesgo y venture capital españoles suelen necesitar de uno o varios inversores públicos que validen su tesis, como el ICO, el FEI-BEI, la SETT (conocida como la Sepi Digital), Cofides, el CDTI o cualquiera de sus homólogos autonómicos.

El fondo ofrece un menú de soluciones tanto para gestores como para inversores en fondos de venture, quienes enfrentan presiones crecientes de liquidez como consecuencia de la limitada actividad de desinversiones (por operaciones de M&A o salidas a bolsa) que viene afectando al venture, y al capital privado en general.

De hecho, como atestiguaron Michelena y Recondo en la presentación del vehículo, el 2026 está siendo el peor año para el fundraising en el sector del venture capital en 25 años, desde la burbuja de las puntocom.

En tanto que 2025 fue el mayor de la historia en secundarios con un volumen global de inversión superior a los 200.000 millones de dólares (175.000 millones de euros).

Aunque la paleta de soluciones que pone Acurio con este fondo son variadas, su principal estrategia es entrar en fondos europeos de venture muy maduros (en su octavo, noveno o décimo año); con participadas ya asentadas que facturan cientos de millones de euros, y comprar entre un 10% y un 20% del fondo con descuento sobre la valoración (de entre el 10% y el 30%) para, a los tres o cuatro años salirse, para cuando se produzcan las operaciones clave en las participadas de la cartera.

"Buscamos activos de valor con mucho potencial de recorrido hacia arriba, no colas de fondos que quedan por venderse", puntualizaron sus responsables. El objetivo es ofrecer a sus inversores un retorno neto de, al menos, dos veces dinero, con TIR por encima del 25%.

Último empuje

El nuevo vehículo ya ha comprometido inversiones por un volumen total de alrededor de 45 millones de euros, aprovechando la coyuntura actual. De media, su nuevo fondo tomará participaciones en fondos por entre un 10% y un 20% de su volumen, con un máximo de 20 millones de euros por ticket.

Lo cierto es que, según Michelena, "a muchos fondos les ha pillado el nuevo ciclo a pie cambiado y el mercado se ha cerrado".

"Antes, una empresa participada por venture podía salir a bolsa con 1.000 millones de euros de valoración. Ahora, o sale con 3.000 o 5.000 millones, o no sale. Y para el M&A ya no vendes compañías con ingresos de 100 millones de euros, ahora necesitas 200 o 300 millones de ingresos y ebitda positivo".

"Muchos fondos tienen buenas empresas, pero les falta uno, dos o tres años para dar el salto", y ese es el empuje que va a dar Acurio Secondaries I FCR.

Se trata del quinto vehículo de Acurio Ventures y, tras su cierre, situará los activos bajo gestión de la firma por encima de los 450 millones de euros.