Horos corona su particular 'Tourmalet': supera los 500 millones con Línea Directa y Cirsa en cabeza de carrera

La gestora prevé una posible opa de recompra sobre Acciona Energía por parte de la matriz, ante su baja valoración y el interés de fondos extranjeros.

Línea Directa y Cirsa se incorporan a la cartera ibérica de Horos, destacando la recuperación del sector asegurador y el atractivo modelo de negocio de Cirsa.

El fondo Horos Value Internacional lidera con casi 400 millones bajo gestión, mientras que el fondo ibérico y el de renta fija mixta suman otros 85 millones.

Horos Asset Management corona su particular Col du Tourmalet. La gestora independiente española de value intesting ha superado los 500 millones de euros en activos bajo gestión tras captar 115 millones en la primera mitad del año.

De los 520 millones que gestiona hoy día, su fondo estrella, el Horos Value Internacional, ya acumula casi 400 millones por sí solo.

Horos Value Iberia se encamina hacia los 25 millones, su nuevo fondo de renta fija mixta Horos Patrimonio atesora 60 millones, y otros 50 millones están en su negocio de planes de pensiones.

Desde que el equipo comenzó su andadura, la estrategia internacional registra una rentabilidad anualizada del 12,4%, por un 12,2% la cartera ibérica.

Sus responsables han incorporado Línea Directa a la cartera de la estrategia ibérica por primera vez desde que la aseguradora salió a bolsa en 2021. De esta forma, Horos recupera la exposición al sector asegurador en España y Portugal que perdió con la venta de Catalana Occidente.

"Tras dos ejercicios complicados, las subidas de precios y la gestión activa de la cartera de clientes la han situado de nuevo en una posición óptima para capitalizar los futuros incrementos de primas que el sector tendrá que aplicar en el ramo del automóvil, donde la industria sigue operando con ratios combinados que apenas dejan margen para absorber la inflación", ha explicado Javier Ruiz, director de Inversiones de la firma.

En su fondo ibérico también ha entrado Cirsa, operador de juego con presencia en España, Italia y Latinoamérica controlado por Blackstone. Aunque la compañía ha caído más de un 11% desde su salida a bolsa, desde Horos consideran que "cuenta con un modelo de negocio muy rentable, con márgenes ebitda y retornos sobre el capital empleado de dos dígitos altos, lo que aprovecha para ir escalando mediante pequeñas adquisiciones que rentabiliza en muy poco tiempo".

¿Opa sobre Acciona Energía?

Por el contrario, la gestora ha desinvertido en Talgo y ha reducido la exposición a Acerinox, tras su fuerte revalorización en el último año. Sus huecos en la cartera internacional han sido ocupados por Suzano, productor brasileño de celulosa del que les gusta "su eficiencia en costes, su perfil familiar y su valoración".

Mención especial para Acciona Energía, cuyas acciones están presentes en ambas estrategias, internacional e ibérica. Ruiz ha reconocido que espera una operación corporativa sobre la filial renovable de Acciona, en particular una opa de recompra por parte de la matriz de Entrecanales.

"Va a pasar algo porque la valoración es muy baja. Aunque hay fondos árabes y americanos interesados en Acciona Energía, damos más probabilidad a que la vuelva a integrar Acciona. Si los fondos la oparan por el total, sería con mucho descuento, y por eso creemos que Acciona la volverá a integrar", según su jefe de Inversiones.