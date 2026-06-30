Mutua activa su fondo solidario para donar a los afectados por el terremoto de Venezuela

Otras entidades españolas como Real Madrid, Barça, Banco Santander o Inditex también han realizado donaciones a través de organizaciones humanitarias como Cruz Roja y Acción contra el Hambre.

El terremoto en Venezuela ha dejado 1.719 muertos y alrededor de 50.000 desaparecidos, según la ONU, y 17 españoles han fallecido, según el Ministerio de Exteriores.

La primera donación se realizará el 23 de julio y se repetirá cada mes mientras dure la emergencia, ayudando a cubrir necesidades básicas como agua, alimentos, atención y alojamiento.

Mutuactivos ha activado su fondo solidario para donar a los afectados por el terremoto en Venezuela, canalizando las ayudas a través del proyecto Cáritas con Venezuela.

Mutuactivos, el brazo de inversión de Mutua Madrileña, vuelve a activar su fondo solidario para ayudar económicamente en una catástrofe. La gestora ha fijado como prioridad urgente el terremoto de Venezuela.

Como consecuencia de la situación de emergencia ante el terremoto en Venezuela, la firma ha activado la clase B del Mutuafondo Compromiso Solidario para donar las participaciones al proyecto Cáritas con Venezuela, que tiene como objetivo la atención de las necesidades urgentes de la población afectada para que puedan cubrirse sus necesidades básicas.

Como, por ejemplo, agua potable, alimentos, atención o alojamiento. "El proyecto irá evolucionando a medida que se conozcan las necesidades reales del país", asegura Mutuactivos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La primera fecha de donación será el próximo 23 de julio, y el último día hábil de cada mes a partir de agosto, hasta que pase la emergencia. El vehículo cuenta en la actualidad con un patrimonio bajo gestión de 3,6 millones de euros.

Cinco días después de la catástrofe, la cifra de muertos en Venezuela por el terremoto asciende a 1.719, si bien la ONU sigue informando de que hay alrededor de 50.000 personas desaparecidas. Incluso, Estados Unidos pronosticaba que los desaparecidos podrían llegar hasta los 100.000.

Además, desde España el Ministerio de Exteriores ha confirmado que hay 17 españoles muertos.

La situación en el país centroamericano es preocupante porque un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la costa de La Guaira, cerca de Caracas, volvió a sacudir este lunes la zona norte del país.

Más donaciones

Este es el quinto episodio por el que Mutuactivos tiene que activar su fondo solidario. Las veces anteriores tuvieron lugar en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19; en marzo de 2022 por el inicio de la guerra rusa en Ucrania o en septiembre de 2023 a causa del terremoto en Marruecos.

También tuvo que salir al paso en noviembre de 2024 por la dana que inundó buena parte de la Comunidad Valenciana y algunas zonas aledañas de Castilla-La Mancha o Andalucía.

Otras empresas o instituciones españolas que han donado para Venezuela son el Real Madrid y Florentino Pérez, el Barça, Banco Santander, Abanca o Inditex, a través de organizaciones como Cruz Roja o Acción contra el Hambre.