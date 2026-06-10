El 'family office' FEP refuerza su área de inversiones y relación con clientes con fichajes en Colpatria, Indosuez y Orienta

La firma asesora actualmente 1.500 millones de dólares y busca duplicar el volumen gestionado y aumentar el número de grupos familiares asesorados para 2030.

FEP apuesta por la tecnología y el análisis avanzado mediante un equipo propio de data science e inteligencia patrimonial para mejorar la toma de decisiones.

Las nuevas incorporaciones provienen de reconocidas firmas como Grupo Colpatria, Indosuez Wealth Management y Orienta Wealth, aportando experiencia en mercados privados y gestión de inversiones.

Family Enterprise Partners (FEP) refuerza su área de Inversiones y Relación con Clientes con la incorporación de Alejandro Ferrero, Pablo Estupiñán y David López.

El multifamily office Family Enterprise Partners (FEP), liderado por Rafael Alberca y Daniel Cervantes, continúa fortaleciendo su área de Inversiones y Relación con Clientes con la incorporación de Alejandro Ferrero al frente del equipo, así como de Pablo Estupiñán y David López.

La incorporación de los tres profesionales se enmarca dentro del plan de crecimiento de la firma y en su apuesta por seguir fortaleciendo sus capacidades de asesoramiento patrimonial.

Ferrero contribuirá con una amplia experiencia en inversiones en mercados privados y una visión cercana de la empresa familiar, fruto de su trayectoria profesional en el Grupo Colpatria, uno de los grupos empresariales más relevantes de Colombia.

Por su parte, Estupiñán procede de Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole), donde formó parte del equipo de mercados, inversiones y estructuración. Mientras que López se incorpora desde Orienta Wealth (Mutua), donde participó en labores de análisis y seguimiento de inversiones.

Al mismo tiempo, la firma continúa impulsando el desarrollo de capacidades a través de un equipo propio de data science e inteligencia patrimonial, integrando análisis avanzado y tecnología como apoyo a la toma de decisiones y al acompañamiento de las familias empresarias.

Con presencia en España, México, Miami (EEUU) y Centroamérica, FEP asesora unos 1.500 millones de dólares (1.280 millones de euros).

Como publicó este periódico, su hoja de ruta pasa por duplicar el volumen asesorado hasta los 3.000 millones de aquí a 2030, y crecer de 35 a 60 grupos familiares asesorados para esa fecha.

Hace pocos meses, también se reforzó con fichajes en Santander (Ainhoa Barco como directora de Legal y Cumplimiento), Accenture (Imelda Huerta como controller financiera) y Alantra (Carlos García como director de Marketing y Comunicación).

El foco de FEP Wealth son los grandes grupos o ultrarricos con más de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por familia asesorada. Pero también tiene capacidad para tratar a clientes por debajo de los 10 millones mediante su servicio de gestión discrecional de carteras.