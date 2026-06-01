GPF Partners compra el 95% de Beedigital, la antigua Páginas Amarillas, a Metric y Evolvere

Beedigital presta servicios de marketing digital a 65.000 clientes en España y Latinoamérica, y está inmersa en una transformación tecnológica basada en inteligencia artificial.

El equipo directivo, liderado por Alejandro Martínez Peón, mantendrá el 5% restante y continuará al frente de la empresa.

GPF Partners ha adquirido el 95% de Beedigital, la antigua Páginas Amarillas, valorando la compañía en cerca de 100 millones de euros.

El fondo español de capital riesgo GPF Partners ha adquirido el 95% de Beedigital, la antigua Páginas Amarillas.

Su consejero delegado, Alejandro Martínez Peón, quien continuará al frente de la compañía, ostentará el 5% restante del capital junto con el resto del equipo directivo en la nueva etapa de crecimiento y transformación tecnológica del grupo.

La operación valora a Beedigital en cerca de 100 millones de euros de enterprise value (EV), es decir, sumados el capital y la deuda.

Tras la operación, los actuales accionistas -Metric Capital Partners y Evolvere Capital- salen del capital después de acompañar el proceso de transformación y consolidación de Beedigital iniciado en 2017.

Beedigital presta servicio a 65.000 clientes de suscripción recurrente en España y Latinoamérica mediante una amplia gama de soluciones de marketing digital, presencia online, comercio electrónico, gestión de clientes y productividad.

La inversión de GPF Partners se produce en un momento de importante transformación operativa para Beedigital, con iniciativas de automatización y el despliegue de su nueva plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial.

"Creemos que las pymes están entrando en un ciclo tecnológico completamente nuevo, en el que la IA simplificará radicalmente la forma en que las empresas gestionan su presencia digital y la captación de clientes. Beedigital ha dedicado los últimos años a prepararse para esa transición, y esta asociación con GPF nos permite acelerar esa visión con un enfoque estratégico a largo plazo", señala Martínez Peón.

Participadas y ventas

En la operación, GPF Partners ha contado con el asesoramiento de Uría Menéndez e EY, mientras Mediobanca y Cuatrecasas han intermediado para los vendedores.

GPF tiene participadas tan conocidas como A&G Banco, JHK T-Shirt, Grupo La Flauta, NOX, Grupo Pachá, Palacios Alimentación o la Rafa Nadal Academy.

Y ya ha salido de otras tantas como Aurgi (vendida al Grupo Mutua junto a Motortown), Gestair (traspasada a Hyperion Fund y Corporación Financiera Azuaga) o Imedexa (vendida al luso Semapa).