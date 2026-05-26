Didit levanta 6,4 M€ entre fondos como Y Combinator, Pioneer Fund o Masia para abrir en San Francisco

Fundada en 2023 por los gemelos Alberto y Alejandro Rosas, Didit ya cuenta con más de 1.500 clientes B2B en sectores como fintech, cripto y administraciones públicas, operando en más de 220 países.

La compañía ha inaugurado una sede en San Francisco para impulsar su presencia en Estados Unidos y el ecosistema tecnológico local.

La financiación permitirá a Didit expandirse globalmente, reforzar su equipo y acelerar el desarrollo de su infraestructura programable de identidad digital.

Didit, empresa española de verificación de identidad y prevención del fraude, cierra una ronda semilla de 6,4 millones de euros con fondos como Y Combinator y Masia.vc.

Didit, la compañía española que desarrolla infraestructura de verificación de identidad y prevención del fraude, ha completado el cierre de una ronda semilla de 6,4 millones de euros, tras sumar 5,1 millones adicionales a un primer tramo de financiación cerrado previamente.

La ronda ha contado con el respaldo de Y Combinator, Pioneer Fund, Orange Collective, Founders Future, Phosphor Capital, SaaSholic y Rebel Fund, junto a Masia.vc, único fondo español de la operación, además de otros inversores y business angels.

Entre estos últimos, figuran Tomer London, cofundador de Gusto, y Taro Fukuyama, fundador de Fond, posteriormente adquirida por Reward Gateway.

La empresa barcelonesa destinará la financiación a escalar su estrategia comercial a nivel global, con especial foco en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica; reforzar su equipo en áreas como producto, ventas y atención al cliente para acompañar el crecimiento de la compañía; y acelerar el desarrollo de una infraestructura abierta y programable de identidad digital y prevención del fraude.

De hecho, ha abierto una sede en San Francisco con el objetivo de impulsar su expansión en EEUU y reforzar su presencia en uno de los principales ecosistemas tecnológicos del mundo.

Sectores y clientes

Fundada en Barcelona en 2023 por los hermanos gemelos Alberto y Alejandro Rosas, ambos ingenieros de IA y que retienen más del 60% del capital, su tecnología ha sido validada por el Gobierno de España como más segura incluso que la verificación presencial. Su solución pasó por el Sandbox Financiero del Tesoro, el Sepblac y la CNMV.

Didit cuenta actualmente con más de 1.500 clientes B2B activos en sectores como fintech, cripto, marketplaces, iGaming, movilidad y Administraciones Públicas, y presta servicio en más de 220 países y territorios.

Algunos de sus clientes son UCSF Neuroscape, AlloVoisins, Jurisserv, AhoraCrypto o Agape, entre otros. La compañía desarrolla una infraestructura de identidad programable para verificar personas, empresas, agentes de IA, wallets y transacciones.