Singular ficha en Mutua a su nuevo director de Inversiones Alternativas

Singular Bank gestiona más de 17.750 millones de euros y cuenta con un equipo de más de 400 profesionales repartidos en 17 oficinas.

Miró procede de Mutua Madrileña y previamente trabajó en el ICO, Barclays Bank y Ernst & Young (EY).

Alberto Miró cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector financiero y una amplia especialización en inversiones alternativas.

Singular Bank incorpora a Alberto Miró como nuevo director de Inversiones Alternativas para reforzar su banca privada.

Singular Bank incorpora a Alberto Miró como director de Inversiones Alternativas, en el marco de su estrategia de crecimiento y refuerzo de su propuesta de valor en banca privada.

Con esta incorporación, la entidad sigue sumando talento especializado y ampliando sus capacidades en un ámbito cada vez más relevante para los clientes de alto patrimonio.

Miró cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el sector financiero y más de una década especializado en inversiones alternativas. Procede de Mutua Madrileña, donde ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a los mercados privados.

A lo largo de su carrera, ha acumulado experiencia en la selección de fondos y coinversiones, el análisis de oportunidades, la due diligence, el seguimiento de carteras y la gestión de vehículos de inversión.

Anteriormente, trabajó en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), donde participó en operaciones de financiación estructurada, corporate y project finance, así como en Barclays Bank y Ernst & Young (EY).

Singular Bank está conformado por un equipo de más de 400 profesionales, 17 oficinas y más de 180 banqueros y agentes financieros que gestionan más de 17.750 millones de euros de patrimonio de clientes.