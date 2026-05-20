Revolut abre su banca privada en Reino Unido como antesala de Europa: para 'criptobros' con más de 500.000 euros

La compañía baraja una salida a bolsa en el Nasdaq en 2028, con una valoración estimada entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.

Revolut ha recibido el visto bueno del supervisor británico (FCA) y planea expandir su banca privada a Europa con servicios similares.

El neobanco ofrecerá gestión de carteras, asesoramiento financiero y productos apalancados, combinando criptomonedas con activos tradicionales como fondos, acciones y bonos.

Revolut lanza su servicio de banca privada en Reino Unido dirigido a clientes con más de 500.000 libras (unos 575.000 euros), especialmente inversores en criptomonedas.

Revolut ultima el inicio de las operaciones de su nueva banca privada en Reino Unido y enseña el camino al resto de Europa. El neobanco más grande del Viejo Continente abrirá su servicio para altos patrimonios en las islas con el foco puesto en atraer a los inversores que tienen criptomonedas y un patrimonio financiero de más de 500.000 libras esterlinas (unos 575.000 euros).

Aunque los términos del servicio no han sido confirmados oficialmente, numerosos medios británicos ya se han hecho eco de la noticia y las fuentes financieras consultadas por este periódico confirman los requisitos mínimos en Reino Unido, así como que el supervisor británico (la FCA) ya ha dado su visto bueno a la entidad para que amplíe actividades.

La hoja de ruta de Revolut para su banca privada en Reino Unido pasa por atraer a inversores del segmento affluent que tienen criptodivisas para luego ofrecerles otros servicios de inversión, tales como gestión discrecional de carteras con fondos de inversión, asesoramiento financiero o productos apalancados.

Dicho de otra forma, Revolut pretende ofrecer servicios de inversión sofisticados, combinando criptos con activos tradicionales (fondos, acciones, bonos) en un entorno regulado.

Cabe recordar que Revolut Bank UK Ltd ha lanzado su banco en Reino Unido el pasado marzo tras recibir la aprobación reglamentaria y, por tanto, su ansiada licencia bancaria, contando con una base existente de 13 millones de clientes. Y asegura que mantiene su compromiso estratégico de invertir 3.000 millones de libras (3.475 millones de euros) para el desarrollo del negocio local.

De momento, no hay fechas sobre cuándo exportará Revolut su banca privada a la Europa continental, aunque todo parece indicar que las líneas maestras del proyecto y los servicios ofrecidos serán muy similares.

"La banca privada es un área que estamos explorando como parte de nuestro esfuerzo continuo por ampliar y mejorar nuestra oferta de productos. Por el momento, no tenemos más detalles que compartir", refieren los portavoces de Revolut.

Camino al Nasdaq

El fundador y CEO de Revolut, Nik Storonsky, ha destapado sus cartas este mismo fin de semana avanzando que "queremos ser el mayor banco del mundo".

Además de lanzar y exportar su banca privada para altos patrimonios, paralelamente empujará su negocio de Revolut Business, para lo que incentivará a cada empleado con 1.000 libras (unos 1.145 euros) por cada empresa recomendada que complete los pasos correspondientes y empiece a trabajar con la plataforma.

El lanzamiento de la banca privada se produce mientras Revolut contempla una posible salida a bolsa en el Nasdaq para 2028, con objetivos de valoración de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares (129.000-172.000 millones de euros).