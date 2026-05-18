Pedro Escudero (Silverway AM) forma un equipo de relación con inversores con 5 fichajes en Bestinver, Beka y Mediolanum

Silverway AM cuenta actualmente con un equipo de 14 personas y prevé aumentar su plantilla hasta 20-25 empleados en las próximas semanas.

La gestora, liderada por Pedro Escudero, lanzará en junio el fondo Silverway Global - Apex Equity Fund, accesible desde 500 euros para todo tipo de inversores.

Silverway Asset Management ha fichado a cinco nuevos profesionales para su equipo de Relación con Inversores, procedentes de Bestinver, Beka Finance y Mediolanum.

La gestora de fondos Silverway Asset Management, fundada por Pedro Escudero, ha incorporado a cinco nuevos profesionales en el departamento de Relación con Inversores para configurar un equipo "de primer nivel" de cara al próximo lanzamiento de su fondo de renta variable.

Entre los profesionales que se incorporan a Silverway AM, están Antonio Díaz, Inés Echeverría y Gabriela Zubia, procedentes de Bestinver, los dos últimos de la oficina de Bilbao; Camino Duró, de Beka Finance, y Javier del Pozo, ex Mediolanum.

Duró se incorpora a Silverway AM como responsable de Family Office, mientras que Díaz (desde Sevilla), Zubia y Echeverría (desde Bilbao) y Del Pozo (desde Barcelona) formarán parte del equipo de Relación con Inversores que lidera Luis Beltrami.

Todos ellos se suman a los dos analistas, Andrés Miranda (que procede de D.A. Davidson Companies en Wall Street) y José Blanco (quien trabajó hasta hace poco en Knott Partners-Dorset Management, también en Nueva York), que como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, se incorporaron el pasado mes a la firma española. Ambos cuentan con perfiles como analistas muy complementarios con el de Pedro Escudero.

La gestora de fondos prepara para los primeros días de junio el próximo lanzamiento de su fondo de inversión bajo el nombre Silverway Global - Apex Equity Fund, un vehículo UCITS que permitirá invertir desde 500 euros a todo tipo de inversores en una estrategia de renta variable global basada en valor, calidad y crecimiento.

Con estas incorporaciones, la recién creada Silverway Asset Management tiene un equipo de 14 personas, que cubren las funciones de legal, marketing, operaciones, research y relación con inversores. La gestora incorporará en las próximas semanas a más profesionales con el objetivo de alcanzar próximamente una plantilla de entre 20 y 25 personas.