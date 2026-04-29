Vanguard capta 1.850 millones tras su desembarco en España y JPMorgan AM pierde 2.400M con su 'expulsión' de Unicaja

JPMorgan Asset Management sufrió reembolsos netos de 2.413 millones por el cambio de política de Unicaja Banco, que prioriza fondos de BlackRock, Allianz y Candriam.

BlackRock es la única gestora que supera a Vanguard en captación de fondos en España, con suscripciones netas de 1.986 millones.

Vanguard ha captado 1.854 millones de euros en España en el primer trimestre tras abrir oficina propia, elevando su patrimonio gestionado a 19.651 millones.

El negocio de los fondos internacionales que se venden en España tiene dos grandes protagonistas en estos momentos. Vanguard, en positivo, y JPMorgan Asset Management, con tintes más negativos.

El desembarco más relevante de una gestora extranjera en nuestro país en los últimos años, que fue el de Vanguard a finales de 2025, ya puede decirse que ha sido todo un éxito.

En las primeras cifras que ha trasladado la gestora norteamericana a Inverco, la reina de los ETF y fondos pasivos ha certificado que, en los primeros tres meses del año, ha captado 1.854 millones de euros de clientes españoles, lo que eleva su patrimonio bajo gestión en nuestro país hasta los 19.651 millones.

Aunque la oficina española que lidera Pablo Bernal apenas lleva unos meses en funcionamiento, lo cierto es que prácticamente casi todos los grandes y medianos distribuidores de fondos ya llevaban muchos años comercializando entre sus clientes los ETF y fondos indexados de la estadounidense por sus buenos resultados y bajos costes. Y todo ello desde la lejanía, sin un equipo de Vanguard que les diera soporte físico postventa.

De hecho, cuando abrió la oficina en Madrid, Vanguard ya acumulaba un patrimonio en España de unos 16.000 millones.

Hasta marzo, tal y como muestran las estadísticas de la patronal de la gestoras, a Vanguard sólo ha podido batirla como superventas la mayor gestora del mundo, BlackRock, cuyos fondos han recibido suscripciones netas de 1.986 millones de euros.

Cabe recordar que BlackRock es la primera gestora del mundo por volumen administrado, y Vanguard la segunda. En España, ahora se llevan unos 40.500 millones de diferencia, habida cuenta de que BlackRock dispone de cerca de 60.200 millones de euros de clientes locales.

JPMorgan, en caída

En el lado opuesto del ranking, es JPMorgan AM quien da la nota discordante. Sus fondos de inversión han sufrido reembolsos netos de 2.413 millones en el primer trimestre.

Básicamente, y como explican fuentes del mercado, esto se debe a la nueva política comercial de Unicaja Banco. Su gestora, Unicaja Asset Management, selló el año pasado acuerdos en fondos multiactivos con BlackRock, AllianzGI y Candriam. Pero el grupo también mantenía un acuerdo de gestión y distribución de fondos con JPMorgan AM de la etapa de integración de Liberbank.

Si bien Unicaja no ha roto su alianza con la gestora de JPMorgan a nivel formal, las fuentes consultadas sostienen que internamente sus equipos de venta están priorizando los nuevos fondos de BlackRock, Allianz y Candriam, en detrimento o 'dejando morir' poco a poco el gran volumen que el banco malagueño tenía con la firma estadounidense, para quien Liberbank era su principal cliente histórico en España.