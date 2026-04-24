Muere Juan Alcaraz, fundador y ex consejero delegado de Allfunds, a los 56 años

Allfunds, actualmente liderada por Annabel Spring, ha acordado su venta a Deutsche Börse por 5.300 millones de euros.

La compañía destaca su liderazgo inspirador y compromiso tanto en la gestión empresarial como en iniciativas filantrópicas.

Alcaraz fundó Allfunds hace más de 25 años en el Banco Santander y la dirigió hasta convertirla en líder global en distribución de fondos.

El fundador y ex consejero delegado durante más de dos décadas de Allfunds, Juan Alcaraz, ha fallecido esta noche, según ha informado la compañía en un comunicado.

El consejo de administración, la dirección y los compañeros de Allfunds han transmitido "su más sentido pésame a la familia de Juan".

Alcaraz, nacido en diciembre de 1969, fundó Allfunds hace más de 25 años en el seno del Banco Santander, de donde luego de desligó, y dirigió la empresa durante su transformación hasta convertirla en la actual plataforma de distribución de fondos a nivel mundial.

"Impulsado por una visión clara, un profundo compromiso y un entusiasmo inquebrantable por lo que estaba por venir, su liderazgo inspirador fue fundamental para convertir a Allfunds en un referente mundial en el sector de la gestión patrimonial", señala la firma.

De hecho, Allfunds -que ahora está liderado por Annabel Spring- ha acordado su venta a Deutsche Börse por 5.300 millones de euros.

Vocación solidaria

Asimismo, Allfunds ha resaltado que su fundador dedicaba su tiempo desinteresadamente a orientar a los demás y a crear oportunidades "para que las personas crecieran y alcanzaran el éxito".

"Su pasión y generosidad se extendían más allá del ámbito empresarial: la cultura de la filantropía en Allfunds comenzó con él. Apoyó de todo corazón las iniciativas benéficas de la empresa y trabajó para hacerlas crecer año tras año, un ámbito que le apasionaba de verdad y del que se sentía profundamente orgulloso", agrega la empresa.