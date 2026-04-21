Bit2Me aprovecha el ciclo bajista de las 'criptos' para ampliar mercado con 12.000 fondos, ETF y acciones

Bit2Me Invest estará inicialmente disponible para un grupo seleccionado de usuarios en España y se expandirá a otros países europeos en los próximos meses.

El coste del servicio será de un euro por operación y un 0,35% de comisión de ejecución, sin comisión de custodia el primer año.

Bit2Me lanza Bit2Me Invest, incorporando 12.000 nuevos productos de inversión como fondos, ETFs y acciones, ampliando su oferta más allá de las criptomonedas.

La plataforma financiera española Bit2Me aprovecha el ciclo bajista de las criptomonedas para complementar su oferta con nuevos productos y activos de inversión. En concreto, con más de 3.000 fondos de inversión, 4.000 fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) y 5.000 acciones, tanto nacionales como internacionales.

Estos 12.000 nuevos instrumentos financieros alojados en la solución Bit2Me Invest se lanzarán primero en España y en los próximos meses en aquellos otros países de Europa en los que tenga presencia, como Portugal, Italia, Holanda, Francia y Alemania, completando el plan de internacionalización de Bit2Me.

Por citar un ejemplo, la criptodivisa reina, el bitcoin, lleva una pérdida del 12,8% en lo que llevamos de año. Desde octubre del pasado ejercicio, cuando comenzó su particular tormento y el del resto de criptomonedas, el bitcoin se ha dejado un 40% de su valoración por el camino.

Bit2Me listará los fondos de las grandes gestoras internacionales, entre ellas BlackRock, Vanguard, JPMorgan AM, Fidelity, Amundi, Pictet o HSBC AM, así como fondos de gestoras menos conocidas o de nicho.

El coste de Bit2Me Invest será de un euro por operación y un 0,35% de comisión de ejecución porque la plataforma no operará con fondos con retrocesiones. Además, no habrá comisión de custodia el primer año del servicio.

Según datos facilitados por la entidad, más del 70% de sus usuarios ya invierte tanto en criptoactivos como en mercados tradicionales. "Hasta ahora, tenían que hacerlo en plataformas distintas, gestionando cuentas separadas y moviendo dinero de un sitio a otro. Bit2Me Invest elimina ese problema: desde una sola plataforma regulada, en la que ya confían, pueden acceder también a fondos de inversión, acciones y ETFs", resaltan desde la fintech española.

Para Bit2Me, este lanzamiento representa "un paso natural en nuestra evolución hacia una plataforma de servicios financieros 360 grados". En este campo, tendrá que competir contra neobancos, fintechs y bancos digitales más asentados en el mundo del ahorro y la inversión como MyInvestor, Revolut, Trade Republic, N26, Openbank o ING.

Acuerdo con InbestMe

El mercado de capitales tradicional tiene una capitalización, aproximadamente, 40 veces mayor que el mercado cripto, y sus ciclos se mueven de forma diferente. "Integrar ambos mundos en una única solución no es sólo una oportunidad de crecimiento para Bit2Me, es lo que nuestros usuarios llevan tiempo necesitando", añade Leif Ferreira, cofundador y CEO de Bit2Me.

En la primera fase de lanzamiento, Bit2Me Invest estará disponible para un grupo seleccionado de usuarios, con el objetivo de que en las siguientes semanas puedan acceder a la solución todos los clientes de Bit2Me registrados en España. Este lanzamiento contará con la disponibilidad de más de 500 fondos, 1.000 ETFs y 1.000 acciones, incorporando "de forma recurrente" nuevos activos durante el año 2026.

Para articular operativamente su ofensiva, Bit2Me ha anunciado la inscripción de Bit2Me Stocks SL en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente vinculado a la agencia de valores InbestMe, el gestor automatizado de fondos liderado por Jordi Mercader y participado por GVC Gaesco o Mutual Médica, entre otros accionistas.